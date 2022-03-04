В пригороде Улан-Удэ прокуратура пригрозила чиновникам за некачественную дорогу

«Дорога в Гурульбе – это пример халатного отношения на местах к исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В первую очередь дорога должна быть безопасной и позаботиться об этом важно было на стадии ремонтных работ именно администрации района. В результате ненадлежащего строительного контроля за ремонтными работами, неграмотного подхода к обустройству дорожной инфраструктуры объект оказался небезопасным. И здесь работу администрации по контролю качества автодороги выполнили фактически жители поселка, которые забили тревогу и обратились в Народный фронт. Конечно, отношение к исполнению нацпроектов должно быть ответственным» - прокомментировал председатель ревизионной комиссии Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.

Прокуратура Иволгинского района провела проверку после обращения Народного фронта по вопросу содержания двух участков автомобильной дороги в селе Гурульба. Ранее эксперты Народного фронта подключились к решению проблемы после жалоб местных жителей на ее ненормативное состояние в результате проведенного ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.Так, в Гурульбе проживает почти 3 тыс. человек. В 2021 году по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по ул. Советская был проведен капитальный ремонт. Однако не предусмотрели тротуары, что вынуждает пешеходов идти прямо по проезжей части, а ведь ранее уже были случаи наездов на пешеходов на данной улице. Кроме того, на всех остановках не было посадочных площадок, павильонов, урн. В поселок ездит межмуниципальный маршрут 128. Но дорога по маршруту не соответствует нормативным требованиям: имеются выбоины просадки, отсутствуют знаки приоритета, пешеходные переходы и знаки. В 2018 году в рамках нацпроекта проводился ремонт дороги на подъезде к с Гурульба. Остановки были построены в нарушении ГОСТ, дорожные знаки установлены не по нормативам, а также имелся еще ряд замечаний.Эксперты Народного фронта по выявленным нарушениям обратились в межрайонную прокуратуру, которая внесла представление главе Иволгинского района по ненадлежащему содержанию автодороги. Представление было исполнено - все нарушения были устранены: поправлены знаки, остановочные павильоны, нанесена разметка.Прокуратурой также было направлено исковое заявление в суд к администрации Иволгинского района о понуждении устранить нарушения.По итогу вынесено судебное решение, обязывающее власти района устранить все оставшиеся нарушения. А именно, оборудовать по требованиям ГОСТа остановочные пункты на 4 остановках общественного транспорта вдоль дороги: поставить урны, скамейки и т.д. Также чиновникам необходимо привести в нормативное состояние площадку на остановке «Школа» и на остановке у домов №№38,40 по ул.Советская. Работы должны быть завершены до 1 октября 2022 года.