Общество 04.03.2022 в 16:16

В пригороде Улан-Удэ прокуратура пригрозила чиновникам за некачественную дорогу

После ремонта пешеходам не оставили тротуаров и остановок
A- A+
Текст: Нина Павлова
В пригороде Улан-Удэ прокуратура пригрозила чиновникам за некачественную дорогу
пресс-служба ОНФ
Прокуратура Иволгинского района провела проверку после обращения Народного фронта по вопросу содержания двух участков автомобильной дороги в селе Гурульба. Ранее эксперты Народного фронта подключились к решению проблемы после жалоб местных жителей на ее ненормативное состояние в результате проведенного ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

В Бурятии чиновники построили по нацпроекту дорогу без тротуаров
02.12.2021 в 10:05
Так, в Гурульбе проживает почти 3 тыс. человек. В 2021 году по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по ул. Советская был проведен капитальный ремонт. Однако не предусмотрели тротуары, что вынуждает пешеходов идти прямо по проезжей части, а ведь ранее уже были случаи наездов на пешеходов на данной улице. Кроме того, на всех остановках не было посадочных площадок, павильонов, урн. В поселок ездит межмуниципальный маршрут 128. Но дорога по маршруту не соответствует нормативным требованиям: имеются выбоины просадки, отсутствуют знаки приоритета, пешеходные переходы и знаки. В 2018 году в рамках нацпроекта проводился ремонт дороги на подъезде к с Гурульба. Остановки были построены в нарушении ГОСТ, дорожные знаки установлены не по нормативам, а также имелся еще ряд замечаний.

Эксперты Народного фронта по выявленным нарушениям обратились в межрайонную прокуратуру, которая внесла представление главе Иволгинского района по ненадлежащему содержанию автодороги. Представление было исполнено - все нарушения были устранены: поправлены знаки, остановочные павильоны, нанесена разметка.

Прокуратурой также было направлено исковое заявление в суд к администрации Иволгинского района о понуждении устранить нарушения.

По итогу вынесено судебное решение, обязывающее власти района устранить все оставшиеся нарушения. А именно, оборудовать по требованиям ГОСТа остановочные пункты на 4 остановках общественного транспорта вдоль дороги: поставить урны, скамейки и т.д. Также чиновникам необходимо привести в нормативное состояние площадку на остановке «Школа» и на остановке у домов №№38,40 по ул.Советская. Работы должны быть завершены до 1 октября 2022 года.

«Дорога в Гурульбе – это пример халатного отношения на местах к исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В первую очередь дорога должна быть безопасной и позаботиться об этом важно было на стадии ремонтных работ именно администрации района. В результате ненадлежащего строительного контроля за ремонтными работами, неграмотного подхода к обустройству дорожной инфраструктуры объект оказался небезопасным. И здесь работу администрации по контролю качества автодороги выполнили фактически жители поселка, которые забили тревогу и обратились в Народный фронт. Конечно, отношение к исполнению нацпроектов должно быть ответственным»

- прокомментировал председатель ревизионной комиссии Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.

Теги
дорога

Все новости

В пригороде Улан-Удэ прокуратура пригрозила чиновникам за некачественную дорогу
04.03.2022 в 16:16
Глава Бурятии может войти в совет директоров авиакомпании "Аврора"
04.03.2022 в 15:55
Из Улан-Удэ откроются прямые рейсы в четыре региона Китая
04.03.2022 в 15:40
В Улан-Удэ вновь объявились коммунальные мошенники
04.03.2022 в 15:05
В Бурятии возник ажиотаж на авиабилеты в Монголию
04.03.2022 в 14:13
Депутаты Хурала Бурятии не боятся персональных санкций Запада
04.03.2022 в 13:53
В Бурятии на пожарах погибли три человека
04.03.2022 в 13:44
В Бурятии РЖД помогает устраивать солонцы для дикого оленя и изучать байкальскую нерпу
04.03.2022 в 13:41
АСВ приняло меры поддержки для заемщиков ликвидируемых банков
04.03.2022 в 12:48
Житель Бурятии разбил три автомобиля после ссоры с женой
04.03.2022 в 12:24
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Глава Бурятии может войти в совет директоров авиакомпании "Аврора"
Это даст возможность лоббировать интересы региона
04.03.2022 в 15:55
Из Улан-Удэ откроются прямые рейсы в четыре региона Китая
В республику вернутся популярные рейсы в Пекин и Маньчжурию
04.03.2022 в 15:40
В Бурятии возник ажиотаж на авиабилеты в Монголию
Из-за всплеска интереса открывается второй рейс
04.03.2022 в 14:13
В Бурятии РЖД помогает устраивать солонцы для дикого оленя и изучать байкальскую нерпу
РЖД и республика у Байкала продолжают реализацию совместного плана природоохранных мер
04.03.2022 в 13:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru