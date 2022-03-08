Общество 08.03.2022 в 07:55

Спикер Хурала поздравил женщин Бурятии с 8 марта

Дорогие женщины!
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Текст: Константин Воронов
Спикер Хурала поздравил женщин Бурятии с 8 марта
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

В этот весенний день мы адресуем слова признательности и восхищения нашим дорогим мамам, женам, сестрам и дочерям. Вы дарите нам жизнь и наполняете её смыслом. Вместе с вами мы, мужчины, познаем любовь-главное чувство, которое сопровождает нас в жизни. Вам удается все: беречь семейный очаг, воспитывать замечательных детей, решать
серьезные задачи. Мы стараемся быть достойными вас.

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия уделяют большое внимание укреплению сфер материнства и детства. Народным Хуралом принят ряд законопроектов, в республике реализуются программы в поддержку молодых и многодетных семей. Все эти инициативы разрабатываются и осуществляются для того, чтобы вы, наши дорогие женщины, в полной мере ощущали поддержку.

Особая признательность - женщинам старшего поколения, ветеранам войны и труда. Тем, кто своим личным примером учит нас жизнестойкости, терпению и оптимизму.

Дорогие женщины! Желаю вам счастья, любви, крепкого здоровья и всего самого доброго!

Хүндэтэ манай эхэнэрнүүд! Хододоо сэбэрхэнүүд, сэсэг шэнги һалбаржа ябагты! Гэр бүлэдөө жаргалтай, гал гуламтаяа бадараажа, баяртай ябахыетнай хүсэнэб!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

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