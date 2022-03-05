В Улан-Удэ строителей детсадов уличили в завышении стоимости работ

Из-за подорожания стройматериалов и прочих причин, которыми строители объясняют тотальный рост цен на все, что возводится в Бурятии, увеличилась стоимость и строящихся детсадов. Однако, как выяснилось, далеко не все внезапно появившиеся дополнительные расходы обоснованны. К такому выводу пришла Счетная палата республики, опубликовав результаты очередной проверки.Об очередных нестыковках в освоении бюджетных денег рассказала Счетная палата Бурятии, опубликовав результаты «Анализа обоснованности удорожания стоимости строительства по объектам строительства детских садов».Проверка коснулась двух строящихся в Улан-Удэ детсадов. Один из них - на 280 мест по улице Конечная, второй - на улице Лермонтова. Выяснилось, что оба подорожали на 30%. Столь серьезный рост цены, по мнению Счетной палаты, может произойти лишь в трех случаях.Первый – при исполнении контракта жизненного цикла. То есть исполнитель проекта обслуживает объект на протяжении всего срока эксплуатации и утилизирует его. Очевидно, что строительство детсадов не тот случай.Второй вариант - в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы. И здесь Счетная палата тоже не находит оснований для повышения цены строительства на треть.Последний случай, когда столь резкий рост может быть обоснован – «при исполнении контракта, предметом которого является одновременно подготовка проектной документации и выполнение работ по строительству». И здесь как раз-таки основания есть. Но нестыковки все равно имеются. Изначально каждый из детсадов должен стоить около 280 млн рублей. Однако после корректировки начальная максимальная цена контракта увеличилась до 414 млн в случае с детсадом на Конечной и до 377 млн - с детсадом на Лермонтова.Казалось бы, стройматериалы подорожали, и это ни для кого не секрет. Из-за этого, в том числе в Улан-Удэ, произошел взрывной рост жилья. И подобная корректировка должна быть аргументирована.Но Счетная палата, изучив все документы, пришла к выводу, что новая стоимость возведения детсадов должна быть ниже.Так, детсад по улице Конечной должен быть на 2,9 млн дешевле, чем заявлено «в связи с завышенными индексами стоимости материалов и эксплуатации машин в некоторых сметах и излишним начислением НДС на медицинские изделия».По второму объекту сумма завышения не столь большая, но все же: на «164,8 тыс. рублей по детскому саду по улице Лермонтова в связи с излишним начислением НДС на лифты и медицинские изделия».Это что касается начальной максимальной цены контракта, то есть той суммы, которую изначально выставил заказчик. Однако фактически детсады будут строиться по цене, указанной победителем электронного аукциона. Эти суммы Счетная палата оценила отдельно.Итак, детсад по улице Конечной по итогам аукциона должен был быть построен за 338,5 млн рублей. И здесь Счетная палата согласна с конечным вариантом цены.«Основной причиной удорожания строительства является не существенный рост в 2021 году цен на ресурсы, а увеличение объемов и количества закупаемых материалов и оборудования», - выяснили аудиторы Счетной палаты.Что касается детсада на улице Лермонтова, то его подрядчик согласился построить за 292 млн рублей. И это все равно больше, чем изначальная максимальная цена контракта.«Выявлено завышение на сумму 11,5 млн рублей по стоимости линеарных панелей и плит минераловатных; имеются признаки завышения по некоторым другим материалам, стоимость которых определена по результатам конъюнктурного анализа», - пишут аудиторы.Также проверяющие обнаружили, что по сравнению с изначальными планами в обновленном техзадании прописано увеличение объемов и количества закупаемых материалов, тогда как объемы работ снижаются. В общем, нестыковочка.«Имеются признаки завышения объемов и количества закупаемых материалов и оборудования в связи с уменьшением объемов работ и снижением затрат на оплату труда рабочих, механизаторов, на накладные расходы и сметную прибыль», - говорится в отчете Счетной палаты.В итоге со стоимостью детсада на улице Конечной Счетная палата, несмотря ни на что, согласилась. А вот с дошкольным учреждением на Лермонтова имеются нестыковки: если в бюджетной заявке мэрии Улан-Удэ заложено повышение на 74 млн рублей, то аудиторы нашли основания для роста цены лишь на 35,5 млн рублей.Ведомство рекомендовало правительству Бурятии учесть выводы проверки, замечания при корректировке сумм на строительство других бюджетных объектов и уведомить АУ РБ «Госэкспертиза» о том, что они утвердили завышенную стоимость возведения детсадов.Думается, власть все же учтет выводы аудиторов Счетной палаты. И для этого есть несколько причин. Во-первых, скандалы вокруг бюджетных денег на детсады в прошлом году уже стали головной болью для чиновников. Из-за этого даже ушел со своего поста прежний министр образования Баир Жалсанов. Правда, там была иная история – речь шла о распределении субсидий между уже действующими частными дошкольными учреждениями. Но предшествовала этим разбирательствам также проверка Счетной палаты.Во-вторых, в конце прошлого года в Хурале приняли закон, расширяющий полномочия ведомства. Если раньше предписания «Счетки» имели рекомендательный характер, но были необязательны для исполнения, то теперь ситуация изменилась. И власти вынуждены реагировать на результаты проверки.Но даже и будь по-другому, в условиях бюджетного дефицита допускать столь серьезные ошибки – значит ограничить финансирование других, не менее важных расходов. Непонятно, отчего возникли расхождения – банальная ли это ошибка или попытка заработать. В любом случае тратить бюджетные деньги нужно аккуратно и с умом.Фото: «Номер один»