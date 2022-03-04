Общество 04.03.2022 в 17:24

В Бурятии молодым семьям вручили свидетельства на приобретение квартир

В этом году выплаты на приобретение жилья получит 141 молодая семья
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии молодым семьям вручили свидетельства на приобретение квартир
4 марта в Доме правительства Бурятии состоялась торжественная церемония вручения свидетельств 21 молодой семье на улучшение жилищных условий. С приветственным словом к семьям обратился глава республики Алексей Цыденов.

- Очень приятно видеть так много улыбающихся детских лиц. Хочу всех, кто сегодня присутствует, это 21 семья, поздравить с получением сертификатов. Благодаря федеральной программе, благодаря тому, что президент России обращает внимание на то, что нужно поддерживать наши молодые семьи. Программа работает и у нас в республике уже более 700 семей получили такую помощь на приобретение жилья. Я вас всех поздравляю, я хочу, чтобы у всех вас все получалось, дети росли счастливыми и здоровыми. Текущие условия, конечно, накладывают свой отпечаток, но жизнь продолжается и пусть семьи будут большие, а дети счастливые, - отметил Алексей Цыденов.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев пожелал молодым семьям крепкого здоровья и призвал заниматься спортом. «Тем более условия для занятий спортом и физической культурой сегодня у нас реализуются также при поддержке федерального и республиканского бюджетов», - сказал министр.

Всего в 2022 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» получит 141 молодая семья. В текущем году на эти цели из федерального, республиканского и местного бюджетов выделено 107 млн. рублей. Всего за 5 лет социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получили 717 молодых семей, проживающих в Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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