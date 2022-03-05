Школьнику из Бурятии вручили награду МЧС эфире первого канала

За умелые, грамотные и самоотверженные действия, позволившие спасти жизнь человека, 13-летний Никита Лобастов из Бурятии удостоен высокой награды медали «За спасение погибающих на водах», которую ему вручил начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС России, сообщили в региональном главке ведомства.

«Конечно, ребенку, оценить опасность, когда он приходит на помощь, очень сложно. Тем не менее, Никита предпринял грамотные, взвешенные действия, благодаря чему спас младшего товарища – своего друга», - сказал начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Дмитрий Тарасов.

Он также сообщил, что узнав о произошедшем, сотрудники МЧС России по достоинству оценили поступок юного спасателя, именно поэтому, получив приглашение принять участие в программе, решили зачитать приказ прямо в студии.

Напомним, это первый подобный случай провала под лед и одновременно спасения за долгие годы. Семиклассник Никита Лобастов вытащил из ледяной воды младшего товарища.

Это произошло 14 ноября 2021 года в селе Гусиное озеро на местной реке Цаган-Гол. По дороге к другу Никита увидел катающегося на коньках Дениса - третьеклассника из его школы. В один момент лед под Денисом треснул и мальчишка оказался в ледяной воде. Никита, не раздумывая, бросился на помощь, кинул ему пику, но когда тот от волнения отбросил ее в сторону, решил действовать по-другому - подполз к промоине и протянул младшему товарищу руку. Так он вытащил из полыньи промокшего насквозь друга.

Юный герой о выборе будущей профессии еще не думал, однако, возможно, свяжет свою судьбу со спасением людей.

Эфир программы «Жить здорово» с участием юного героя и его друга можно посмотреть здесь.

Фото: МЧС