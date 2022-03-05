В Бурятии вывезли с Восточных Саян туристку

В Бурятии 4 марта в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от руководителя зарегистрированной туристической группы поступила информация о том, что одной из участниц тургруппы необходимо оказание помощи, самостоятельно передвигаться не может.Группа находилась на базе «Шумакские источники» на территории Окинского района. Для эвакуации женщины оперативно было принято решение о применении авиации МЧС России. Это было обусловлено труднодоступной местностью и тяжелым состоянием пострадавшей.Из Иркутска в указанный район вылетел борт Ми-8 МЧС России со спасателями Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.Пострадавшая доставлена в поселок Никола и передана сотрудниками скорой медицинской помощи.Фото: МЧС