В Бурятии районных чиновников заставляют убрать свалку

Прокуратура Бурятии через суд пытается заставить администрацию Мухоршибирского района убрать несанкционированную свалку вблизи села Шаралдай.«Земельный участок, в границах которого находится свалка, является муниципальной собственностью. В нарушение Земельного кодекса РФ орган местного самоуправления не принял меры по ликвидации свалки. В связи с этим к администрации района подан иск с требованием о ликвидации свалки», - сообщили в надзорном ведомствеСуд первой инстанции прокуратура уже выиграла. Решение пока не вступило в законную силу, возможно, оно будет обжаловано.Фото: «Номер один»