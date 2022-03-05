Общество 05.03.2022 в 08:41

В Бурятии районных чиновников заставляют убрать свалку

Несанкционированная свалка образовалась вблизи села Шаралдай
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии районных чиновников заставляют убрать свалку
Прокуратура Бурятии через суд пытается заставить администрацию Мухоршибирского района убрать несанкционированную свалку вблизи села Шаралдай.

«Земельный участок, в границах которого находится свалка, является муниципальной собственностью. В нарушение Земельного кодекса РФ орган местного самоуправления не принял меры по ликвидации свалки. В связи с этим к администрации района подан иск с требованием о ликвидации свалки», - сообщили в надзорном ведомстве

Суд первой инстанции прокуратура уже выиграла. Решение пока не вступило в законную силу, возможно, оно будет обжаловано.

Фото: «Номер один»
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