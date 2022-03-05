Летать в Бурятию стало чище, летать стало веселей

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку о захламлении приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино) отходами производства и потребления. Проверка прошла по обращению генерального директора ООО «Байкал».Установлено, что в нарушение требований законодательства о безопасности полетов и природоохранного законодательства, в границах шестой подзоны приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ и вблизи аэропорта Улан-Удэ (Байкал) расположены две несанкционированные свалки отходов производства и потребления общей площадью более 8 тыс квадратных метров. Это создает угрозу безопасности полетов воздушных судов, а также нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.Бурятская транспортная прокуратура направила исковые заявления в суд с требованием обязать собственников земельных участков ликвидировать свалки. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.В настоящее время несанкционированные свалки ликвидированы, земельные участки очищены от отходов.Фото: «Номер один»