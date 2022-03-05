Общество 05.03.2022 в 10:01

В Бурятии в ковидных стационарах остаются чуть более 840 пациентов

А вот на амбулаторном лечении и наблюдении находятся 5 626 человек
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Текст: Номер один
В Бурятии в ковидных стационарах остаются чуть более 840 пациентов
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 127 241. Это на 731 больше, чем было в пятницу. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 45% (57 282). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 880 человек, шестеро за последние сутки, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных  658 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получает лечение 841 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 513. За предыдущие сутки госпитализировано 92 пациента.  В отделениях реанимации находится 95 пациентов (из них старше 65 лет – 67), на ИВЛ – 29 пациентов (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 169 коек: занято – 841, свободно – 328 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,9 %.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 5 626 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 101 053 (+611) человека, дополнительно снято  с наблюдения - 696.

Фото: pixabay.com
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