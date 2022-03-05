В Бурятии в ковидных стационарах остаются чуть более 840 пациентов

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 127 241. Это на 731 больше, чем было в пятницу. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 45% (57 282). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 880 человек, шестеро за последние сутки, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 658 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получает лечение 841 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 513. За предыдущие сутки госпитализировано 92 пациента. В отделениях реанимации находится 95 пациентов (из них старше 65 лет – 67), на ИВЛ – 29 пациентов (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 169 коек: занято – 841, свободно – 328 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,9 %.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 5 626 человек.Выздоровели от COVID-19 – 101 053 (+611) человека, дополнительно снято с наблюдения - 696.Фото: pixabay.com