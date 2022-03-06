Виноваты сами покупатели

«Эта компания не занимает лидирующее положение, она вправе устанавливать любые цены на свой товар» - отметил руководитель Бурятского УФАС.

«Постоянно ведется мониторинг на 24 позиции продуктов питания, в том числе «борщевые наборы». Торговые сети «Абсолют» и «Титан» занимают долю рынка более 25% в Иволгинском, Закаменском, Баргузинском, Курумканском и Селенгинском районах. Там действует запрет на расширение торговых площадей этих сетей. Также ограничено расширение и для магазинов «Либерти», «Николаевский», «Светофор»» - подчеркнул руководитель ведомства.

«От действий монополиста пострадали жители 25 многоквартирных домов в Улан-Удэ, всем им энергетики предъявили излишние суммы за отопление или не провели ежегодную корректировку платы в сторону уменьшения» - сообщил Виктор Грибко.

«Предупреждения выдаются за выявляемые нарушения, связанные либо с уклонением от заключения договоров, либо с навязыванием потребителям невыгодных условий покупки электроэнергии» - отметила начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Елена Баргаева.

«Количество обращений со стороны граждан и фермерских хозяйств возрастает. Если ранее «Россети» не выполняли присоединение в срок, то сейчас по надуманным причинам заявки в работу вовсе не принимаются или выдвигаются излишние требования к документам» - добавила Елена Баргаева.

«Основанием стали данные мониторинга цен на авиатопливо. Являясь субъектом естественной монополии, топливно-заправочная компания не состояла в соответствующем реестре и не направляла документы для утверждения тарифа в федеральный ФАС. Цены на свои услуги устанавливала самостоятельно. Бурятский УФАС выдал «Аэрофьюлз» предписание, обязывающее компанию обратиться в федеральный ФАС на предмет включения в реестр субъектов естественных монополий и введения тарифного регулирования» - отметил Виктор Грибко.

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы Бурятии Виктор Грибко на пресс-конференции по итогам 2021 года заявил о том, что в минувшем году торговые сети не нарушали антимонопольное законодательство. И даже недавний рост цен в магазинах техники закономерен.На прошлой неделе в сети DNS с началом падения рубля возник ажиотажный спрос на электронику и бытовую технику. В результате возникла нехватка товаров по многим позициям, чем воспользовалось руководство сети и повысило цены на некоторые позиции до 30%. Особенно сильно подорожали смартфоны. Однако покупателей это не остановило: люди решили, что нужно успеть запрыгнуть в уходящий поезд – то есть приобрести технику, пока курсы валют не выросли еще больше.Виктор Грибко отметил, что ретейлер действует в рамках законодательства.Между тем, 28 февраля, стало известно о том, что DNS снизит цены на большой перечень ассортимента. Об этом сообщил директор сети Дмитрий Алексеев.Не нашлось нарушений и в работе продуктовых торговых сетей. В Управлении сообщили, что крупнейшие продуктовые торговые сети на постоянной основе предоставляют в антимонопольную службу информацию о своих закупочных и оптовых ценах. Также для них действует запрет на расширение торговых площадей.По данным УФАС, в части роста цен, злоупотребления доминирующим положением, картельных сговоров, в том числе актов недобросовестной конкуренции нарушения не фиксировались.Если к продуктовым сетям у антимонопольной службы претензий не возникло, то ТГК-14 уличили в нарушениях.По материалам прокуратуры Бурятский УФАС возбудил дело по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». Комиссия УФАС установила злоупотребление компании доминирующим положением – ТГК-14 необоснованно увеличила размер платы за отопление. Это решение ущемило интересы неопределенного круга потребителей.В результате ТГК-14 привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 650 тыс. рублей. Также к административной ответственности привлекли директора «Теплоэнергосбыта Бурятии» (филиал ПАО «ТГК-14»), его оштрафовали на 15 тыс. рублей.Напомним, в 2020 году за аналогичные нарушения ПАО «ТГК-14» уже привлекалось к административной ответственности. Штраф также составлял 650 тыс. рублей. Однако что такое 650 тыс. рублей для компании-монополиста?«Прилетело» в минувшем году и «Россетям-Сибирь». На «Россети» жалуются как простые жители республики, так и предприниматели.В частности, «Россети» отказываются заключать договоры на технологическое присоединение или не соблюдают сроки присоединения. Компания объясняет это отсутствием средств. Для физлиц технологическое присоединение к электросетям стоит 550 рублей, тогда как затраты многократно превышают эту сумму. Особенно затратно «тянуть» провода на фермерские стоянки – там необходимо возводить подстанции и выполнять другие работы, требующие больших средств.Так, в 2021 году по жалобам жителей республики на «Россети-Сибирь» возбуждено три дела по административным правонарушениям.В УФАС также отметили, что стоимость технологического присоединения в ближайшее время могут пересмотреть в сторону существенного увеличения. Действующий тариф – 550 рублей – принят еще в 2004 году как мера поддержки для развития ИЖС.В Бурятском УФАС рассказали еще об одном деле, которое удалось довести до логического завершения.В 2018 - 2019 аэропорт «Байкал» неоднократно повышал стоимость отдельных аэропортовых услуг: к примеру, на подачу трапа, заправку воздушного судна питьевой водой, уборку, то есть те услуги, которые не регулируются государством.Так, несколько раз повышались тарифы на посадку-высадку пассажиров, буксировку и внутреннюю уборку судна, за два года - на 32 - 44%. При этом обоснования для повышения тарифов аэропорт не предоставил, а данные о результатах хозяйственной деятельности не подтвердили необходимости увеличения стоимости услуг, отметили антимонопольщики.УФАС выдал аэропорту предписание об установлении экономически обоснованных тарифов на нерегулируемые аэропортовые услуги. В апреле 2021 года аэропорт это предписание исполнил и оплатил штраф.Кроме того, Управление добилось введения госрегулирования в отношении «Аэрофьюлз Улан-Удэ», единственного поставщика услуг по хранению авиатоплива и заправке воздушных судов в улан-удэнском аэропорту.Арбитражные суды подтвердили законность требований Бурятского УФАС, и в 2021 году «Аэрофьюлз» включена в субъекты естественных монополий. Компания перечислила в федеральный бюджет штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере 750 тыс. рублей.Заместитель руководителя Бурятского УФАС России Инесса Баглаева отметила, что большой объем жалоб поступает на Республиканское агентство лесного хозяйства при проведении торгов на право заключения купли-продажи лесных насаждений, по продаже муниципального имущества и на торги рыбопромысловыми участками для осуществления промышленного рыболовства.Так, в минувшем году поступило 11 жалоб на торги по аренде лесных участков для заготовки древесины, в результате по восьми конкурсам нарушения подтвердились. В УФАС отметили, что РАЛХ выдвигал к участникам торгов излишние требования, не предусмотренные законодательством.Общая сумма штрафов за нарушение антимонопольного законодательства по всем сферам контроля в 2021 году составила 11 млн рублей.Лариса Ситник, «Номер один».