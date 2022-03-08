Инопланетяне в бурятской степи
Обучение без остановки
Артем Ульянов рассказывает о себе скромно. На вопросы о том, кем желает стать, когда вырастет, с малых лет отвечал: «художником». В начальных классах пошел в Гусиноозерскую школу искусств, где у него получилось развить собственный стиль.
За шесть лет обучения в школе искусств он пробовал писать картины в разных стилях. После школы поступил во ВСГИК на «дизайн».
«Помню, всегда испытывал культурный голод. Бывало, увижу по телевизору фантастику, а когда она заканчивалась, этот голод оставался со мной. После просмотра мне хотелось закрепить в себе впечатление от фильма, продолжить его и выразить. Позднее в школе искусств я познакомился с преподавателем Станиславом Владимировичем Самбуевым. Он заметил во мне любовь ко всему фантастическому. У него интересный подход, он развивает личное творческое начало каждого ученика. Конечно, я учился по основной программе, изучал академический рисунок, живопись и пр. Но также преподаватель дал мне свободу и возможность рисовать все, что захочу»- рассказывает Артем Ульянов.
«После университета работал то там, то сям, а также рисовал портреты на заказ. Однажды мне друг скинул вакансию, что в театр оперы и балета нужен художник-декоратор. Меня приняли, с тех пор переехал в Улан-Удэ и работаю уже пять лет. В театре познакомился с нашим главным художником Алексеем Амбаевым. Он, можно сказать, дал мне второе образование. Совмещать работу художником в театре с личным творчеством мне несложно, наоборот, прихожу домой заряженный»- делится Артем.
Как вспоминает Артем, история с персональной выставкой началась случайно – с его творчеством ознакомилась куратор выставок в «Залуу» Анна Никитина. Вместе с главным художником театра они помогли Артему организовать все для показа картин в выставке «Инобытие». Подготовка заняла около года.
Вдохновение похмельем
Перед выставкой Артема можно увидеть рецензию местного писателя под псевдонимом «DG2 Онже Волк» на все 17 работ художника.
«Творчество Артема Ульянова можно отнести как к метафизическому, так и к хтоническому реализму. Его любимый прием – фееризация абсурда, замешанная на многослойных парадоксальных сочетаниях и столкновениях, таких как население бурятских степных пейзажей инопланетной нечистью, смешение времен, одухотворение ничтожного и т. д. Хохотать и возноситься, ужасаться и тонуть – на меньшее мы просто не согласны», - пишет отзыв писатель.
Артем отмечает, что названия он придумывал вместе с друзьями: «Степной йогурт», «Сон мертвеца», «Бег», «Фаза выхода» и т. д. Вдохновляет Артема абсолютно все, например, похмелье.
«Вот картина «Фаза выхода» (на картине изображен уставший монстр с телом инопланетного толстого червя и человеческим лицом с закрытыми глазами. - Прим.ред.). Здесь я изобразил стадию похмелья. Хотел передать ту последнюю степень опьянения, когда все вокруг становится напрягающим, шумным и человек постепенно приходит в трезвое состояние. Персонажей выдумываю сам, вдохновляет меня на самом деле все что угодно. И особенно сильно - природа. Она создает пространство для моих персонажей»- описывает Артем картины.
Другая картина – «Последний день осени». На ней в холодных тонах изображен древесный задумчивый монстр, играющий на высохшей ветке дерева, словно на скрипке. Несмотря на ужасность монстра, картина не выглядит пугающей. Артем объясняет, что он видит осень мрачной, ветвистой и кривой, но этим и красивой.
Следующая картина – «Степной йогурт». На фоне бурятской степи и пирамид разгуливает инопланетный угловатый робот, в руках которого стаканчик йогурта.
«Ужасной я ее показать не хочу, только передать ее своеобразие. У меня не было цели напугать зрителя. Просто в моих картинах много насекомоподобных существ с разной фактурой. В детстве мама часто покупала мне книжки про насекомых, я их очень люблю. Одно время маленьким ловил всяких пауков, был у меня однажды питомец паук-волк. Каждый день ловил для него мух»- вспоминает автор.
«Эта картина больше сюрреалистическая. Стаканчик йогурта нарисовал потому, что хотелось добавить что-нибудь из нашего мира и таким образом сделать связь между современным миром и параллельным. Может быть, эти монстры существуют где-нибудь в другой вселенной. Вообще, я бы охарактеризовал свое творчество словами: «подсознательное», «фантастический реализм», «ироничное» и «вне добра и зла». Хочу, чтобы мое творчество было вне этих понятий, потому что мир такой же – он вне этих делений. Люди придумали разделение добра и зла, а на деле его не существует»- считает художник.
Неопределенность - душа картины
Как отмечает Артем Ульянов, его вдохновляют художники жанра «магический реализм». Это художественный метод, в котором магические или мистические элементы включены в реалистическую картину мира. Пример этого жанра – американский художник Эдвард Хоппер.
«Он писал повседневные сцены из жизни, но когда на них смотришь, создается внутреннее напряжение. Мы видим будничную сцену – девушка сидит у окна, но за счет передачи цвета, света, формы и маленьких деталей она вызывает тревогу. Я бы хотел передать в картинах ту же неопределенность и многозначность. Мне не нравится в них политическая направленность или пропаганда каких-то идей. Это для меня «документалистика». Когда картина что-то сказала за себя и ты этот символ сразу понял –она становится неинтересна. А неоднозначность в произведениях меня подкупает, потому что в жизни все так и есть»- отмечает Артем Ульянов.
Художник нередко выезжает и фотографирует степи, которые потом отображает в своих работах. Отмечает, что больше всего ему нравится, когда в его картинах каждый зритель находит свой смысл.
«Можно уловить что-нибудь необычное - не вкладывать в фото заведомо какой-то смысл, а показать неоднозначность, тогда фотография сама рождает новые смыслы. Это для меня интересно. С картинами так же: я что-нибудь улавливаю, передаю это чувство, а зритель сам находит в нем свой смысл. Не люблю объяснять свои картины, хоть и приходится. Хочу, чтобы люди сами думали и нашли свой смысл в моих работах. Думаю, так интереснее»- высказывается Артем.
Художник часто обращается к теме повседневной суеты. Одна из его картин называется «Замкнутость». На фоне советского сквера с побеленными тополями на скамейке сидит мужчина, окутанный ветвями деревьев. На заднем плане виден пожар, а также бегающие туда-сюда люди.
Как признается Артем, впечатления от собственной выставки у него приятные. Рад, что пришли все близкие люди, а также наставники и преподаватели. Персональная выставка открыла много дорог молодому художнику. Кроме того, четыре работы Артема купили местные коллекционеры. В дальнейшем художник хочет попробовать рисовать графику и продолжит дальше участвовать в выставках.
«Раньше я был ярым атеистом, потом ушел от этого, когда понял, что в атеизме, как и в религии, есть много ограничений. Мир вообще непонятный совершенно. Мы вброшены просто сюда, сидим и говорим, что все знаем. Но это не так, неопределенность есть везде. И она же прекрасна. Можно воображать что угодно, никаких границ нет. Если говорить о моем мировоззрении, я еще в процессе поиска, где-то между агностицизмом и мистицизмом. Не могу ни отрицать, ни соглашаться с наличием сверхъестественного»- рассказал он.
Эржена Мансорунова, «Номер один».