Инопланетяне в бурятской степи

«Помню, всегда испытывал культурный голод. Бывало, увижу по телевизору фантастику, а когда она заканчивалась, этот голод оставался со мной. После просмотра мне хотелось закрепить в себе впечатление от фильма, продолжить его и выразить. Позднее в школе искусств я познакомился с преподавателем Станиславом Владимировичем Самбуевым. Он заметил во мне любовь ко всему фантастическому. У него интересный подход, он развивает личное творческое начало каждого ученика. Конечно, я учился по основной программе, изучал академический рисунок, живопись и пр. Но также преподаватель дал мне свободу и возможность рисовать все, что захочу» - рассказывает Артем Ульянов.

«После университета работал то там, то сям, а также рисовал портреты на заказ. Однажды мне друг скинул вакансию, что в театр оперы и балета нужен художник-декоратор. Меня приняли, с тех пор переехал в Улан-Удэ и работаю уже пять лет. В театре познакомился с нашим главным художником Алексеем Амбаевым. Он, можно сказать, дал мне второе образование. Совмещать работу художником в театре с личным творчеством мне несложно, наоборот, прихожу домой заряженный» - делится Артем.

«Вот картина «Фаза выхода» (на картине изображен уставший монстр с телом инопланетного толстого червя и человеческим лицом с закрытыми глазами. - Прим.ред.). Здесь я изобразил стадию похмелья. Хотел передать ту последнюю степень опьянения, когда все вокруг становится напрягающим, шумным и человек постепенно приходит в трезвое состояние. Персонажей выдумываю сам, вдохновляет меня на самом деле все что угодно. И особенно сильно - природа. Она создает пространство для моих персонажей» - описывает Артем картины.

«Ужасной я ее показать не хочу, только передать ее своеобразие. У меня не было цели напугать зрителя. Просто в моих картинах много насекомоподобных существ с разной фактурой. В детстве мама часто покупала мне книжки про насекомых, я их очень люблю. Одно время маленьким ловил всяких пауков, был у меня однажды питомец паук-волк. Каждый день ловил для него мух» - вспоминает автор.

«Эта картина больше сюрреалистическая. Стаканчик йогурта нарисовал потому, что хотелось добавить что-нибудь из нашего мира и таким образом сделать связь между современным миром и параллельным. Может быть, эти монстры существуют где-нибудь в другой вселенной. Вообще, я бы охарактеризовал свое творчество словами: «подсознательное», «фантастический реализм», «ироничное» и «вне добра и зла». Хочу, чтобы мое творчество было вне этих понятий, потому что мир такой же – он вне этих делений. Люди придумали разделение добра и зла, а на деле его не существует» - считает художник.

«Он писал повседневные сцены из жизни, но когда на них смотришь, создается внутреннее напряжение. Мы видим будничную сцену – девушка сидит у окна, но за счет передачи цвета, света, формы и маленьких деталей она вызывает тревогу. Я бы хотел передать в картинах ту же неопределенность и многозначность. Мне не нравится в них политическая направленность или пропаганда каких-то идей. Это для меня «документалистика». Когда картина что-то сказала за себя и ты этот символ сразу понял –она становится неинтересна. А неоднозначность в произведениях меня подкупает, потому что в жизни все так и есть» - отмечает Артем Ульянов.

«Можно уловить что-нибудь необычное - не вкладывать в фото заведомо какой-то смысл, а показать неоднозначность, тогда фотография сама рождает новые смыслы. Это для меня интересно. С картинами так же: я что-нибудь улавливаю, передаю это чувство, а зритель сам находит в нем свой смысл. Не люблю объяснять свои картины, хоть и приходится. Хочу, чтобы люди сами думали и нашли свой смысл в моих работах. Думаю, так интереснее» - высказывается Артем.

«Раньше я был ярым атеистом, потом ушел от этого, когда понял, что в атеизме, как и в религии, есть много ограничений. Мир вообще непонятный совершенно. Мы вброшены просто сюда, сидим и говорим, что все знаем. Но это не так, неопределенность есть везде. И она же прекрасна. Можно воображать что угодно, никаких границ нет. Если говорить о моем мировоззрении, я еще в процессе поиска, где-то между агностицизмом и мистицизмом. Не могу ни отрицать, ни соглашаться с наличием сверхъестественного» - рассказал он.

В феврале в Центре современного искусства «Залуу» прошла первая персональная выставка подающего надежды художника Артема Ульянова. Работы Артема привлекают своей уникальностью – на фоне привычных бурятских пейзажей можно увидеть роботов, монстров и причудливых тварей с человеческими лицами.Артем Ульянов рассказывает о себе скромно. На вопросы о том, кем желает стать, когда вырастет, с малых лет отвечал: «художником». В начальных классах пошел в Гусиноозерскую школу искусств, где у него получилось развить собственный стиль.За шесть лет обучения в школе искусств он пробовал писать картины в разных стилях. После школы поступил во ВСГИК на «дизайн».Как вспоминает Артем, история с персональной выставкой началась случайно – с его творчеством ознакомилась куратор выставок в «Залуу» Анна Никитина. Вместе с главным художником театра они помогли Артему организовать все для показа картин в выставке «Инобытие». Подготовка заняла около года.Перед выставкой Артема можно увидеть рецензию местного писателя под псевдонимом «DG2 Онже Волк» на все 17 работ художника.«Творчество Артема Ульянова можно отнести как к метафизическому, так и к хтоническому реализму. Его любимый прием – фееризация абсурда, замешанная на многослойных парадоксальных сочетаниях и столкновениях, таких как население бурятских степных пейзажей инопланетной нечистью, смешение времен, одухотворение ничтожного и т. д. Хохотать и возноситься, ужасаться и тонуть – на меньшее мы просто не согласны», - пишет отзыв писатель.Артем отмечает, что названия он придумывал вместе с друзьями: «Степной йогурт», «Сон мертвеца», «Бег», «Фаза выхода» и т. д. Вдохновляет Артема абсолютно все, например, похмелье.Другая картина – «Последний день осени». На ней в холодных тонах изображен древесный задумчивый монстр, играющий на высохшей ветке дерева, словно на скрипке. Несмотря на ужасность монстра, картина не выглядит пугающей. Артем объясняет, что он видит осень мрачной, ветвистой и кривой, но этим и красивой.Следующая картина – «Степной йогурт». На фоне бурятской степи и пирамид разгуливает инопланетный угловатый робот, в руках которого стаканчик йогурта.Как отмечает Артем Ульянов, его вдохновляют художники жанра «магический реализм». Это художественный метод, в котором магические или мистические элементы включены в реалистическую картину мира. Пример этого жанра – американский художник Эдвард Хоппер.Художник нередко выезжает и фотографирует степи, которые потом отображает в своих работах. Отмечает, что больше всего ему нравится, когда в его картинах каждый зритель находит свой смысл.Художник часто обращается к теме повседневной суеты. Одна из его картин называется «Замкнутость». На фоне советского сквера с побеленными тополями на скамейке сидит мужчина, окутанный ветвями деревьев. На заднем плане виден пожар, а также бегающие туда-сюда люди.Как признается Артем, впечатления от собственной выставки у него приятные. Рад, что пришли все близкие люди, а также наставники и преподаватели. Персональная выставка открыла много дорог молодому художнику. Кроме того, четыре работы Артема купили местные коллекционеры. В дальнейшем художник хочет попробовать рисовать графику и продолжит дальше участвовать в выставках.Эржена Мансорунова, «Номер один».