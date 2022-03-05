В Улан-Удэ начали скупать корейские смартфоны

Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки телефонов, микрочипов и бытовой техники в Россию, сообщают федеральные СМИ. «В связи с геополитической обстановкой в мире временно прекращается экспорт на территорию России всей продукции компании», - сообщили в корпорации.В Улан-Удэ, по данным на утро 5 марта, смартфоны Samsung еще есть в наличии, в том числе бюджетные модели. Однако ассортимент сокращается, а цены растут. С одной стороны вырос спрос, а с другой стороны - поставщики придерживают товар, уже ввезенный в Россию.- Видимо, ждут, когда цена их полностью устроит, и тогда они выбросят их на рынок, - говорит предприниматель Сергей Анциферов. - Я еще до кризиса обновил модель Samsung, но сейчас бы я по таким ценам этого не стал делать.Между тем на рынке появилось мнение, что не исключен временный дефицит на ряд моделей. Хотя со временем можно надеяться на восстановление поставок, население все равно немного нервничает.Ранее о своем уходе из России объявила компания Apple. После этого последние остатки новых моделей iPhone продавались по резко увеличенным ценам.Фото: pixabay.com