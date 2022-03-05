В Улан-Удэ комитет солдатских родителей призывает беречься от мошенников

4 марта прошел круглый стол, посвященный ветеранам боевых действий. На нем обсудили резолюцию о правах бывших участников военных действий и помощи им. На собрании выступили представители Правительства Бурятии, а также других организаций - регионального отделения «Российского союз ветеранов Афганистана», организации «Инвалиды войны», Координационного совета общественных организаций ветеранов боевых действий РБ, Бурятской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, ветеранов «Боевого братства», общественной организации «Мужество», а также регионального отделения «Поискового движения России».

Общественники выразили возмущение методами работы вражеской пропаганды, которая нарушает все мировые принципы массовой информации. В сети транслируется контент, который травмирует психику, вселяет высокую тревожность. А накануне в центре города были разбросаны листовки с изображением тел погибших.

Со вступительной речью выступил Сергей Батурин, заместитель руководителя организации «Инвалидов войны Афганистана».

«Я приветствую всех, кто здесь собрался. Наконец-то мы объединились и собрались на этом круглом столе для того, чтобы немного поправить наши дела. В информационном поле начинаем проигрывать, что у себя дома начинаем проигрывать, потому что правды о том, что было в Чечне или Афганистане - не очень много. Все должны дружно объединиться и рассказать правду - что мы там делали и что отстаивали. Мы отстаивали принципы нашего Советского государства, а сейчас – Российского. Дай бог всем здоровья», - высказался Сергей Батурин.

В Бурятии более 9 тысяч участников боевых действий. Их количество увеличивается. Кроме того, выступил руководитель комитета солдатских родителей Республики Бурятии Виктор Поплевин.

- Товарищи, у нас сложное и грустное время, когда поступают к нам «трехсотые» (раненые солдаты – прим.ред.) Сегодня официально объявили об одном пленном, хотя в социальных сетях говорят и о трех пленных. На сегодняшний день отработали по двум пленным совместно с зампредом Петром Мордовским и уполномоченной по правам человека Юлией Жамбаловой – мы отработали схему по пленным. Сейчас идет интенсивная работа по приему родителей, жен, сестер и братьев в Национальной библиотеке. Только на сегодня приняли около 60 человек родителей и родственников, вчера – более 20 человек. Все идут со своим горем, в слезах, все в неизвестности, - отметил Виктор Поплевин.

Также руководитель комитета солдатских родителей предупредил горожан – появились мошенники, которые наживаются на положении родственников военных. Это произошло в одном из чатов, которые читают родственники контрактников: «В этих социальных группах жен и родственников идет болтовня - открывается наименование войсковых частей, подразделений, месторасположение этих частей. Также на совещании мы этот вопрос ставили, чтобы наши ФСБ и спецслужбы занимались этими соцсетями.

- Женщине пришло сообщение, что ее муж погиб. Официальной информации нет, появляется в группе какая-то Юлия, которая ей сообщает: «Муж погиб твой, и от него ни осталось ни кусочка». Приходит ей СМС – группа создана по поиску потерянных военнослужащих, сбросьте денежку! Она сбрасывает, то есть работают мошенники. Мы должны сконцентрироваться. При работе на сегодняшний день мы объясняем родителям, чтобы они прекратили сообщать личные данные, служебные данные, семейные данные и номера телефонов. Все должно быть скрыто, - отметил Виктор Поплевин.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родным и близким погибших.

- Бурятия будет помнить подвиг наших земляков, проявивших мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Ребята выбрали для себя непростой путь и погибли при исполнении служебного долга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, вся Бурятия разделяет с вами скорбь, - обратился со словами соболезнования Алексей Цыденов.

Напомним, в событиях на Украине погибли восемь военнослужащих, получили ранения и получают лечение в госпиталях 40 военнослужащих из Бурятии.

фото: "Номер один"