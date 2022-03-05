Мусоровозы с иркутскими номерами покинули Улан-Удэ

Истек срок договора между «ЭкоАльянсом» и ООО «Сиб-Транс-Петройл». Как сообщил источник в правительстве Бурятии, иркутская компания осуществляла транспортировку отходов в Железнодорожном районе Улан-Удэ после того, как прежний перевозчик - ООО «Бабръ» - был вынужден остановить работу из-за неплатежей со стороны регоператора. Сейчас в Арбитражном суде РБ рассматриваются его иски о взыскании задолженности с «ЭкоАльянса».Через своего единственного учредителя - Артема Мищенко - ООО «Сиб-Транс-Петройл» аффилирована с ООО «РТ-НЭО Иркутск» - регоператором зоны «Юг» ООО «РТ-НЭО Иркутск». А также - с ООО «Ангарскстроймеханизация» (АСМ), которое недавно выиграло тендер на реконструкцию защитной дамбы в центре Улан-Удэ (на реках Уда и Селенга).Обе компании - ООО «АСМ» и ООО «Сиб-Транс-Петройл» - даже зарегистрированы по одному и тому же адресу. Только офисы разные.Источник отмечает, что «ребята из РТ-НЭО», как по-свойски называет их министр природных ресурсов и экологии РБ Сергей Матвеев, наотрез отказались вывозить мусор из частного сектора, где нет контейнерных площадок и практикуется затратный и малоэффективный «пакетный» сбор отходов. По данным Госстройжилнадзора, большинство жалоб на «ЭкоАльянс», который с начала года оштрафовали уже 16 (!) раз, поступило именно из Железнодорожного района.Кто же будет вывозить отходы? Или ждать очередного мусорного апокалипсиса?«ЭкоАльянс» разделил Железнодорожный район на несколько зон: ПВЗ, Восточный, Элеватор с Шишковкой, частный сектор и т.д. По каждой в феврале был объявлен тендер на перевозку ТКО. Часть из них уже состоялась. Подряды на вывоз отходов с ПВЗ, проспекта Автомобилистов, Восточного выиграла ИП Уралева. На торги по Элеватору и Шишковке заявок не поступило. Тендер по частному сектору с первой попытки также не состоялся из-за отсутствия заявок и был объявлен повторно. Но, результат, увы, тот же самый - ни одной заявки.Почему торги не были организованы руководством «ЭкоАльянса» заблаговременно - вопрос открытый. Ведь не внезапно же его директор Дмитрий Дружинин узнал об истекающем сроке договора с ООО «Сиб-Транс-Петройл»! Опять нерасторопность «антикризисного менеджмента»?Ломать всегда легче, чем созидать. Вытеснив неплатежами проверенного перевозчика - ООО «Бабр» - заместить его оказалось не так-то просто, как виделось из руководящих кабинетов в офисе «ЭкоАльянса» и в минприроды.Как и кем теперь будет вывозиться мусор из частного сектора Железнодорожного района, с Элеватора и Шишковки? Оттуда уже поступают тревожные сигналы жителей, например, о свалке строительного мусора на ул. Гагарина, 38, вывозить который руководство «ЭкоАльянса» отказывается, переводя стрелки на мэрию города.Нет ясности и в том, справится ли новый перевозчик - ИП Уралева - с вывозом ТКО в одном из крупнейших и протяженных жилых и промышленных массивов столицы Бурятии (ПВЗ, Восточный, проспект Автомобилистов).Думается, все эти нериторические вопросы следует адресовать директору «ЭкоАльянса» Дмитрию Дружинину и курирующему регоператора главе Минприроды РБ Сергею Матвееву. Куда смотрели? О чем думали?