Общество 05.03.2022 в 11:58

Мусоровозы с иркутскими номерами покинули Улан-Удэ

У иркутского подрядчика «ЭкоАльянса» истек срок договора
A- A+
Текст: Иван Иванов
Мусоровозы с иркутскими номерами покинули Улан-Удэ
Истек срок договора между «ЭкоАльянсом» и ООО «Сиб-Транс-Петройл». Как сообщил источник в правительстве Бурятии, иркутская компания осуществляла транспортировку отходов в Железнодорожном районе Улан-Удэ после того, как прежний перевозчик - ООО «Бабръ» - был вынужден остановить работу из-за неплатежей со стороны регоператора. Сейчас в Арбитражном суде РБ рассматриваются его иски о взыскании задолженности с «ЭкоАльянса».

Через своего единственного учредителя - Артема Мищенко - ООО «Сиб-Транс-Петройл» аффилирована с ООО «РТ-НЭО Иркутск» - регоператором зоны «Юг» ООО «РТ-НЭО Иркутск». А также - с ООО «Ангарскстроймеханизация» (АСМ), которое недавно выиграло тендер на реконструкцию защитной дамбы в центре Улан-Удэ (на реках Уда и Селенга).

Обе компании - ООО «АСМ» и ООО «Сиб-Транс-Петройл» - даже зарегистрированы по одному и тому же адресу. Только офисы разные.

Источник отмечает, что «ребята из РТ-НЭО», как по-свойски называет их министр природных ресурсов и экологии РБ Сергей Матвеев, наотрез отказались вывозить мусор из частного сектора, где нет контейнерных площадок и практикуется затратный и малоэффективный «пакетный» сбор отходов. По данным Госстройжилнадзора, большинство жалоб на «ЭкоАльянс», который с начала года оштрафовали уже 16 (!) раз, поступило именно из Железнодорожного района.

Кто же будет вывозить отходы? Или ждать очередного мусорного апокалипсиса?

«ЭкоАльянс» разделил Железнодорожный район на несколько зон: ПВЗ, Восточный, Элеватор с Шишковкой, частный сектор и т.д. По каждой в феврале был объявлен тендер на перевозку ТКО. Часть из них уже состоялась. Подряды на вывоз отходов с ПВЗ, проспекта Автомобилистов, Восточного выиграла ИП Уралева. На торги по Элеватору и Шишковке заявок не поступило. Тендер по частному сектору с первой попытки также не состоялся из-за отсутствия заявок и был объявлен повторно. Но, результат, увы, тот же самый - ни одной заявки.

Почему торги не были организованы руководством «ЭкоАльянса» заблаговременно - вопрос открытый. Ведь не внезапно же его директор Дмитрий Дружинин узнал об истекающем сроке договора с ООО «Сиб-Транс-Петройл»! Опять нерасторопность «антикризисного менеджмента»?

Ломать всегда легче, чем созидать. Вытеснив неплатежами проверенного перевозчика - ООО «Бабр» - заместить его оказалось не так-то просто, как виделось из руководящих кабинетов в офисе «ЭкоАльянса» и в минприроды.

Как и кем теперь будет вывозиться мусор из частного сектора Железнодорожного района, с Элеватора и Шишковки? Оттуда уже поступают тревожные сигналы жителей, например, о свалке строительного мусора на ул. Гагарина, 38, вывозить который руководство «ЭкоАльянса» отказывается, переводя стрелки на мэрию города.

Нет ясности и в том, справится ли новый перевозчик - ИП Уралева - с вывозом ТКО в одном из крупнейших и протяженных  жилых и промышленных массивов столицы Бурятии (ПВЗ, Восточный, проспект Автомобилистов).

Думается, все эти нериторические вопросы следует адресовать директору «ЭкоАльянса» Дмитрию Дружинину и курирующему регоператора главе Минприроды РБ Сергею Матвееву. Куда смотрели? О чем думали?
Теги
мусор экоальянс

Все новости

Мужчины Бурятии рискуют скоро не увидеть женщин
05.03.2022 в 12:23
В Улан-Удэ снизилась аварийность объектов ЖКХ во время отопительного сезона
05.03.2022 в 11:59
Мусоровозы с иркутскими номерами покинули Улан-Удэ
05.03.2022 в 11:58
В Улан-Удэ комитет солдатских родителей призывает беречься от мошенников
05.03.2022 в 11:53
Жительница Бурятии убила знакомого за мелкий долг
05.03.2022 в 11:45
В Улан-Удэ начали скупать корейские смартфоны
05.03.2022 в 11:43
В Улан-Удэ накануне 8 марта пройдет массовая проверка водителей
05.03.2022 в 11:22
Жительница Бурятии сдала полицейским пьяного водителя
05.03.2022 в 10:21
В Бурятии в ковидных стационарах остаются чуть более 840 пациентов
05.03.2022 в 10:01
Летать в Бурятию стало чище, летать стало веселей
05.03.2022 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Мужчины Бурятии рискуют скоро не увидеть женщин
Прекрасная половина республики активнее сильной  участвует в миграционных процессах
05.03.2022 в 12:23
В Улан-Удэ снизилась аварийность объектов ЖКХ во время отопительного сезона
Количество жалоб уменьшилось на 31%
05.03.2022 в 11:59
В Улан-Удэ комитет солдатских родителей призывает беречься от мошенников
Из-за ситуации в Украине родители бурятских военных становятся жертвами телефонных аферистов
05.03.2022 в 11:53
Жительница Бурятии убила знакомого за мелкий долг
Забирать одолженные мужчине 4 тыс рублей она сразу отправилась с ножом
05.03.2022 в 11:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru