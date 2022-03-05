Общество 05.03.2022 в 14:16

В Бурятии похоронили лейтенанта Илью Семёнова

Проститься с погибшим на Украине офицером пришло множество народа
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии похоронили лейтенанта Илью Семёнова
Сегодня в Гусиноозерске прошли похороны лейтенанта Ильи Семенова, погибшего на Украине в первый день спецоперации 24 февраля. Проститься с офицером пришли родственники и множество жителей города, где родился и учился Илья до поступления на военную службу. Также на похороны прибыли первые лица Бурятии.






Напомним, по официальным данным на 4 марта, на Украине погибли 8 военнослужащих из Бурятии, еще около было 40 ранено. Всего, по данным на 2 марта в ходе спецоперации погибли 498 российских военных, 1597 было ранено.

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