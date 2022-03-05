Общество 05.03.2022 в 14:33

Спасатели МЧС доставили в Севербайкальск травмированного лыжника

Житель Свердловской области спустил небольшую лавину и провел ночь в снегу

A- A+
Текст: Номер один
Спасатели МЧС доставили в Севербайкальск травмированного лыжника
Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России завершили операцию по спасению мужчины, получившего травму ноги во время катания на лыжах в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Лыжник найден живым и доставлен в больницу города Северобайкальск, сообщили в БПСО.

Житель Свердловской области, работавший в одной из организаций вахтовым методом, 3 марта ушел кататься на лыжах типа ски-тур.  Около 16:00 он вышел на связь по радиостанции и сообщил, что травмировал ногу. Дальнейшие попытки связаться с ним оказались безуспешными.

На поиски мужчины отправились его коллеги двумя группами, но им не удалось найти пострадавшего. Из города Киренска к месту выехали сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области в составе трех человек и двух единиц техники, из Северобайкальска – пятеро спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Утром 4 марта спасатели обнаружили травмированного мужчину. Во время катания, турист спустил небольшую лавину, сломав ногу (предположительно, бедро). Ночь ему пришлось провести в снегу. Спасатели обнаружили пострадавшего в сознании. Ему была оказана первая помощь, на травмированную конечность наложена шина, после чего началась транспортировка. Глубокий снег и высокая крутизна склона осложняли движение.

Эвакуация до ближайшего населенного пункта заняла больше суток. В удовлетворительном состоянии спасатели передали мужчину его коллегам, которые самостоятельно на автомобиле доставили его в приемный покой травмпункта города Северобайкальск.

Фото: bpso.ru
Теги
лыжник горы травма эвакуация

Все новости

В Бурятии проверят дороги в рамках гарантийных обязательств
05.03.2022 в 15:43
Школьники Заиграевского района примут участие в международном исследовании PISA
05.03.2022 в 15:23
Тренер паралимпийского чемпиона Михаила Асташова получил почетное спортивное звание
05.03.2022 в 15:10
Глава Бурятии провел встречи с представителями бизнес-сообщества
05.03.2022 в 14:45
Спасатели МЧС доставили в Севербайкальск травмированного лыжника
05.03.2022 в 14:33
В Бурятии похоронили лейтенанта Илью Семёнова
05.03.2022 в 14:16
Власти Бурятии объяснили, что будет с ценами
05.03.2022 в 13:22
Мужчины Бурятии рискуют скоро не увидеть женщин
05.03.2022 в 12:23
В Улан-Удэ снизилась аварийность объектов ЖКХ во время отопительного сезона
05.03.2022 в 11:59
Мусоровозы с иркутскими номерами покинули Улан-Удэ
05.03.2022 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
В Бурятии проверят дороги в рамках гарантийных обязательств
Под обследование попадают автомобильные дороги, отремонтированные с 2017 по 2021 годы
05.03.2022 в 15:43
Школьники Заиграевского района примут участие в международном исследовании PISA
Республика вошла в число 43 регионов, которые примут участие в международных исследованиях качества подготовки
05.03.2022 в 15:23
В Бурятии похоронили лейтенанта Илью Семёнова
Проститься с погибшим на Украине офицером пришло множество народа
05.03.2022 в 14:16
Мужчины Бурятии рискуют скоро не увидеть женщин
Прекрасная половина республики активнее сильной  участвует в миграционных процессах
05.03.2022 в 12:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru