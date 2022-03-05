Спасатели МЧС доставили в Севербайкальск травмированного лыжника

Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России завершили операцию по спасению мужчины, получившего травму ноги во время катания на лыжах в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Лыжник найден живым и доставлен в больницу города Северобайкальск, сообщили в БПСО.Житель Свердловской области, работавший в одной из организаций вахтовым методом, 3 марта ушел кататься на лыжах типа ски-тур. Около 16:00 он вышел на связь по радиостанции и сообщил, что травмировал ногу. Дальнейшие попытки связаться с ним оказались безуспешными.На поиски мужчины отправились его коллеги двумя группами, но им не удалось найти пострадавшего. Из города Киренска к месту выехали сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области в составе трех человек и двух единиц техники, из Северобайкальска – пятеро спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.Утром 4 марта спасатели обнаружили травмированного мужчину. Во время катания, турист спустил небольшую лавину, сломав ногу (предположительно, бедро). Ночь ему пришлось провести в снегу. Спасатели обнаружили пострадавшего в сознании. Ему была оказана первая помощь, на травмированную конечность наложена шина, после чего началась транспортировка. Глубокий снег и высокая крутизна склона осложняли движение.Эвакуация до ближайшего населенного пункта заняла больше суток. В удовлетворительном состоянии спасатели передали мужчину его коллегам, которые самостоятельно на автомобиле доставили его в приемный покой травмпункта города Северобайкальск.Фото: bpso.ru