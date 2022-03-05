Общество 05.03.2022 в 15:23

Школьники Заиграевского района примут участие в международном исследовании PISA

Республика вошла в число 43 регионов, которые примут участие в международных исследованиях качества подготовки
A- A+
Текст: Нина Павлова
Школьники Заиграевского района примут участие в международном исследовании PISA
egov-buryatia.ru/minobr
Республика Бурятия вошла в число 43 регионов, которые примут участие в международных исследованиях качества подготовки, обучающихся по модели PISA в 2022 году. В выборку основного этапа PISA попали обучающиеся из 5 школ региона. 

4 марта врио министра образования и науки РБ Валерий Поздняков посетил Шпалозаводскую школу. На общем собрании с учениками, родителями и учителями врио министра рассказал суть проведения исследования, ответил на актуальные вопросы в сфере образования.

«22 ученика Шпалозаводской школы примут участие в международном исследовании PISA, которое состоится с 4 апреля по 20 мая 2022 года. Исследование пройдет в компьютерной форме. Ребята начали готовиться в феврале, поэтому могу полагать, что этап исследования пройдет успешно»

- сказал Валерий Поздняков.

Исследование PISA-2022 будет оценивать математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую грамотность. Кроме этого, инновационным направлением этого цикла является креативное мышление.

«Еженедельно с учениками разбираем определенный вид грамотности, выполняем задания на сайте РЭШ (Российская электронная школа). Все виды грамотности помогают ребенку применить их знания в жизни, функциональная грамотность – прикладное использование полученных в школе знаний»

- отметила Наталья Александровна Винокурова, учитель русского языка и литературы Шпалозаводской СОШ.

Отметим, Шпалозаводская школа Заиграевского района получила компьютерное оборудование в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на сумму более 1,8 млн рублей.

Теги
образование

Все новости

В Бурятии проверят дороги в рамках гарантийных обязательств
05.03.2022 в 15:43
Школьники Заиграевского района примут участие в международном исследовании PISA
05.03.2022 в 15:23
Тренер паралимпийского чемпиона Михаила Асташова получил почетное спортивное звание
05.03.2022 в 15:10
Глава Бурятии провел встречи с представителями бизнес-сообщества
05.03.2022 в 14:45
Спасатели МЧС доставили в Севербайкальск травмированного лыжника
05.03.2022 в 14:33
В Бурятии похоронили лейтенанта Илью Семёнова
05.03.2022 в 14:16
Власти Бурятии объяснили, что будет с ценами
05.03.2022 в 13:22
Мужчины Бурятии рискуют скоро не увидеть женщин
05.03.2022 в 12:23
В Улан-Удэ снизилась аварийность объектов ЖКХ во время отопительного сезона
05.03.2022 в 11:59
Мусоровозы с иркутскими номерами покинули Улан-Удэ
05.03.2022 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
В Бурятии проверят дороги в рамках гарантийных обязательств
Под обследование попадают автомобильные дороги, отремонтированные с 2017 по 2021 годы
05.03.2022 в 15:43
Спасатели МЧС доставили в Севербайкальск травмированного лыжника
Житель Свердловской области спустил небольшую лавину и провел ночь в снегу

05.03.2022 в 14:33
В Бурятии похоронили лейтенанта Илью Семёнова
Проститься с погибшим на Украине офицером пришло множество народа
05.03.2022 в 14:16
Мужчины Бурятии рискуют скоро не увидеть женщин
Прекрасная половина республики активнее сильной  участвует в миграционных процессах
05.03.2022 в 12:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru