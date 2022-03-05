Школьники Заиграевского района примут участие в международном исследовании PISA

«22 ученика Шпалозаводской школы примут участие в международном исследовании PISA, которое состоится с 4 апреля по 20 мая 2022 года. Исследование пройдет в компьютерной форме. Ребята начали готовиться в феврале, поэтому могу полагать, что этап исследования пройдет успешно» - сказал Валерий Поздняков.

«Еженедельно с учениками разбираем определенный вид грамотности, выполняем задания на сайте РЭШ (Российская электронная школа). Все виды грамотности помогают ребенку применить их знания в жизни, функциональная грамотность – прикладное использование полученных в школе знаний» - отметила Наталья Александровна Винокурова, учитель русского языка и литературы Шпалозаводской СОШ.

4 марта врио министра образования и науки РБ Валерий Поздняков посетил Шпалозаводскую школу. На общем собрании с учениками, родителями и учителями врио министра рассказал суть проведения исследования, ответил на актуальные вопросы в сфере образования.Исследование PISA-2022 будет оценивать математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую грамотность. Кроме этого, инновационным направлением этого цикла является креативное мышление.Отметим, Шпалозаводская школа Заиграевского района получила компьютерное оборудование в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на сумму более 1,8 млн рублей.