В Бурятии проверят дороги в рамках гарантийных обязательств

«Работа по гарантийным обязательствам подрядных организаций находится на особом контроле. Ежегодно специалисты проверяют состояние отремонтированных дорог. Также могут сигнализировать о проблемах и жители Бурятии. Свои замечания можно оставить в социальных сетях, в частности, в группе Вконтакте «Дороги Бурятии», на сайте «Карта убитых дорог» - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

В этом году под обследование попадают автомобильные дороги, отремонтированные с 2017 по 2021 годы, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Представителям межведомственной комиссии предстоит проверить техническое состояние порядка 200 гарантийных участков дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.В этом году такие обследования запланированы в апреле. Замечания фиксируются в ведомости, на основании которой подрядным организациям выдаются предписания и требования по устранению выявленных дефектов.В состав комиссии входят представители Заказчика, представители ФКУ Упрдор «Южный Байкал», подрядчики и другие специалисты дорожного хозяйства.Все поврежденные участки ремонтируют за счет гарантийных обязательств, т.е. за счет подрядчика. Срок устранения всех выявленных нарушений устанавливается до 1 июля текущего года.