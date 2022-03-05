Мужчины сэкономят на цветах

Расходы мужчин на подарки к 8 Марта вырастут, а вот на букеты они планируют потратить столько же, сколько и в прошлом году, сообщил результаты опроса представителей экономически активного населения из всех округов страны портал SuperJob.

Подарков на Международный женский день будет меньше, чем в прошлом году, и значительно меньше, чем до пандемии. Чаще всего в этот праздник мужчины поздравляют жен, женщины - матерей.

Средний бюджет на подарки в этом году выше, чем в 2021-м: 4000 против 3100 руб, соответственно. А на цветы мужчины планируют потратить примерно столько же (2700 руб).

Мужчины на подарки и цветы к 8 Марта потратят больше, чем женщины. Молодежь до 24 лет щедра на подарки, россияне 35-44 лет — на цветы. Россияне старше 45 лет - наиболее экономные. Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода.

Среди жителей мегаполисов на подарки и цветы больше всего потратят в Москве (в среднем 6000 и 3500 руб, соответственно). На втором месте — Красноярск (5500 и 3500 руб). На третьем - Казань (5500 и 2500 руб). Наиболее экономные бюджеты на презенты и букеты — в Перми (3700 и 2500 руб).



Фото: pixabay.com