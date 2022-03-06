В Бурятии рассказали, как погиб на Украине лейтенант Илья Семенов

- Уважаемые граждане, родственники, товарищи офицеры, что можно сказать? Брата со мной сейчас нет. Надеюсь, что там на небесах ему спокойно. Илья всегда был прямым, честным, порядочным, настоящим товарищем. Спасибо маме за воспитание. Родители, больше обращайте внимание на своих детей. Его пример послужит многим молодым парням и девушкам, что Родина у нас одна. Находясь под плотным обстрелом, в горящей боевой машине, он не кинул своих боевых товарищей, вытащил и спас нескольких человек. Но взрыв и осколки, конечно, остановили его жизнь навсегда. Он поступил, как настоящий офицер, как настоящий мужик, настоящий воин своей Родины. Пусть земля ему будет пухом, - сказал Артем Семенов.





- Я говорю это абсолютно осознанно. Я был сам в Донецке и в Луганске, был в Дебальцево, был в Иловайске и Ясиноватой, я был на Донбассе, когда там проходили основные события. Я видел, как на самом деле живут люди, насколько там действительно были военные действия: разбомбленные дома, вдоль дорог разбитые кафе, заправки, взорванные мосты, железнодорожные пути, станции, промышленные предприятия, люди, прячущиеся. На дорогах стояли блок-посты, на которых где-то были мужчины, где-то были только женщины, потому что мужчин не хватало, мужчины были на передовой. И сейчас, когда националисты, которые не имеют никаких моральных принципов, каких-то человеческих ценностей, встали опять на границе с Донбассом и Луганском, приготовились уже к военному захвату, по сути, единственным вариантом спасения тысяч жизней был вариант признания независимости и входа туда. Не сочтите мои слова как дежурные, как нужные, я повторюсь, я просто видел, что там было. И сейчас наша армия, наши молодые люди, наши воины защищают тысячи жизней, защищают не только Донецк и Луганск, они сейчас решают задачу обеспечения безопасности нашей страны – России. Поскольку, если те беспринципные люди, которые сегодня в Украине у власти, и которые представляют разные национальные батальоны и прочие, они представляют настоящую угрозу не только Донецку и Луганску, но и в перспективе нашей стране. И наши воины стоят на защите нашей страны, к сожалению, отдают свою жизнь, но отдают как герои. И я сегодня здесь хочу всех призвать, чтобы и в школе и везде была память, были памятные таблички Ильи как настоящего воина, как русского человека, который встал на защиту. Илья, вечная тебе память! – сказал глава Бурятии.





Сослуживец Ильи Семенова, капитан Денис Чекунов вспоминал его как человека, который стремился к совершенствованию своих знаний, всегда добросовестно выполнял поставленные задачи. При выполнении боевого задания проявил мужество и отвагу, поступил героически. Учителя школы №4 Гусиноозерска рассказали, что в самое ближайшее время они вместе с учениками и выпускниками, которые учились с Ильей, создадут в школе парту памяти имени Ильи Семенова – героя, защищавшего свою Родину.





- Илья Семенов с честью продолжил путь воинов-освободителей, которые защищали нашу страну от захватчиков в годы Великой Отечественной, - говорили они.





Как уже сообщал «Номер один», 5 марта в Гусиноозерске простились со старшим лейтенантом Ильей Семёновым, который погиб в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса. Родные, близкие, земляки и сослуживцы проводили героя в последний путь со всеми военными почестями - под марш славянки и военные залпы.Брат военнослужащего Артем Семенов рассказал, что Илья погиб как настоящий герой, пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.Глава Бурятии выразил соболезнования родным и близким Ильи. Алексей Цыденов отметил, что Илья Семенов ушел из жизни, защищая жизни других людей, он спас не только своих товарищей, но простых граждан.- Прошло 77 лет после окончания Великой отечественной войны, и никто не мог подумать, что в это время мы будем прощаться с человеком, который погиб от рук фашистов. К сожалению, это так и есть. Илья не только помог жителям Донбасса, но и прежде всего нам всем, потому что, если не остановить сейчас этих фашистов, завтра неизвестно где они еще будут поднимать свои головы. Очень скорбим и всегда будем помнить, - сказал воин-интернационалист, ветеран боевых действий Иса Теймуров.Фото: пресс-служба правительства Бурятии