Общество 06.03.2022 в 10:44

Социальные учреждения Бурятии вывели из режима «тотальной изоляции»

Также разрешено проводить спортивные мероприятия
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Текст: Константин Воронов
Социальные учреждения Бурятии вывели из режима «тотальной изоляции»
5 марта на очередном заседании Республиканского оперативного штаба принято решение о снятии режима «тотальной изоляции» в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов.

«Учреждения социального обслуживания пожилых людей и инвалидов республики, находившиеся в период подъема заболеваемости COVID-19 в режиме «тотальной изоляции», возобновляют прежний режим работы. Также к обычному режиму работы вернется социально-оздоровительное отделение республиканского госпиталя для ветеранов войн на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ Удэ, после проведенной заключительной дезинфекции и генеральной уборки», - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Также сняты ограничения по проведению спортивных мероприятий, включенных в соответствующие планы мероприятий при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических рекомендаций.

Праздники «Широкая Масленица-2022» в Этнографическом музее народов Забайкалья 6 марта и «Музыка и портреты для любимых» в ТРЦ «Пионер» 7 марта пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

По решению оперштаба аэропорт «Байкал» возобновляет работу зала прилета для встречающих граждан с соблюдением санитарно-противоэпидемических рекомендаций.

Фото: «Номер один»
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