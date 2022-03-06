Социальные учреждения Бурятии вывели из режима «тотальной изоляции»

5 марта на очередном заседании Республиканского оперативного штаба принято решение о снятии режима «тотальной изоляции» в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов.«Учреждения социального обслуживания пожилых людей и инвалидов республики, находившиеся в период подъема заболеваемости COVID-19 в режиме «тотальной изоляции», возобновляют прежний режим работы. Также к обычному режиму работы вернется социально-оздоровительное отделение республиканского госпиталя для ветеранов войн на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ Удэ, после проведенной заключительной дезинфекции и генеральной уборки», - сообщили в пресс-службе правительства республики.Также сняты ограничения по проведению спортивных мероприятий, включенных в соответствующие планы мероприятий при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических рекомендаций.Праздники «Широкая Масленица-2022» в Этнографическом музее народов Забайкалья 6 марта и «Музыка и портреты для любимых» в ТРЦ «Пионер» 7 марта пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.По решению оперштаба аэропорт «Байкал» возобновляет работу зала прилета для встречающих граждан с соблюдением санитарно-противоэпидемических рекомендаций.Фото: «Номер один»