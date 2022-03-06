В Бурятии за сутки три человека умерли от ковида

По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 6 марта в республике зарегистрировано 127944 (+703) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 28 случаев меньше, чем сутками ранее.В стационарах получают лечение 776 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 489. За предыдущие сутки госпитализировано 52 пациента.В отделениях реанимации находится 86 пациентов (из них старше 65 лет – 59), на ИВЛ – 29 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4682 человека.Выздоровели от COVID-19 – 101486 (+433) человека.За минувшие сутки от коронавируса скончались 3 человека (в возрасте до 65 лет - 1 чел, старше 65 лет – 2 чел.). Общее число смертей от опасной инфекции достигло 2883.Фото: pixabay.com