Общество 06.03.2022 в 13:12

В Бурятии за сутки три человека умерли от ковида

Количество заболевших продолжает снижаться
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии за сутки три человека умерли от ковида
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 6 марта в республике зарегистрировано 127944 (+703) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 28 случаев меньше, чем сутками ранее.

В стационарах получают лечение 776 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 489. За предыдущие сутки госпитализировано 52 пациента.

В отделениях реанимации находится 86 пациентов (из них старше 65 лет – 59), на ИВЛ – 29 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4682 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 101486 (+433) человека.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 3 человека (в возрасте до 65 лет - 1 чел, старше 65 лет – 2 чел.). Общее число смертей от опасной инфекции достигло 2883.

Фото: pixabay.com
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