Торговые центры Бурятии могут опустеть без модных брендов

В Улан-Удэ вслед за H&M закрывается магазин Bershka. Последний принадлежит испанскому холдингу Inditex, который временно приостановил работу в России из-за сложной логистикой в связи с ситуацией на Украине."В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в России и временно приостанавливает свою деятельность", - сообщает Inditex. Компания владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и др.В Бурятии Bershka функционировала в ТРЦ "Форум". О судьбе работников закрываемых магазинов пока ничего не известно. Также пока не ясно, продолжится ли уход других западных брендов из Бурятии?Одно известно точно - без одежды жители Бурятии не останутся.Как сообщается на сайте правительства Бурятии "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в легкой и текстильной промышленности республики по итогам прошлого года составил 126 млн. рублей. На сегодняшний день в Бурятии работают производители одежды, текстильных изделий, изделий из кожи, ателье".фото: "Номер один"