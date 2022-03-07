TikTok приостанавливает работу в России

Накануне известная китайская соцсеть TikTok объявила, что из-за недавно введенного в РФ «закона о фейках» вынуждена ограничить свою работу на территории России.

«Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности», - написало руководство сети в Твиттер.

На сегодня пользователи уже отмечают неполадки – приложение стало медленнее, многие не могут загрузить новые видеоролики.

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