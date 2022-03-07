Общество 07.03.2022 в 10:11
TikTok приостанавливает работу в России
Причиной этому стал «закон о фейках»
Текст: Надежда Бедолагина
Накануне известная китайская соцсеть TikTok объявила, что из-за недавно введенного в РФ «закона о фейках» вынуждена ограничить свою работу на территории России.
«Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности», - написало руководство сети в Твиттер.
На сегодня пользователи уже отмечают неполадки – приложение стало медленнее, многие не могут загрузить новые видеоролики.
фото: pixabay.com