Общество 07.03.2022 в 14:15

Бурятские туристы остались в Тайланде без денег

Карты Visa и Mastercard банков, попавших под западные санкции, перестали работать за границей
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Текст: Дмитрий Родионов
Бурятские туристы остались в Тайланде без денег
Несколько сотен туристов, которые не смогли сегодня вылететь их аэропорта Пхукет, осаждают рейсы других авиакомпаний. Напомним, что S7 Airlines в связи со сложной геополитической обстановкой была вынуждена отменить с 5 марта рейс Улан-Удэ-Пхукет и там осталось несколько сотен бурятских туристов, отдыхающих на курорте. Как сообщается на туристических чатах, в настоящее время представители S7 Airlines дежурят в аэропорту Пхукета с целью подсадки наших туристов на рейсы иностранных авиакомпаний в те авиационные хабы, откуда есть самолеты до Москвы. Однако загрузка рейсов, вылетающих из Пхукета, достаточно плотная и посадка на каждый рейс осуществляется медленно - по нескольку человек на рейс.  

- Карты перестали работать, ни купить еды ни еды, хорошо, что муж взял на всякий случай немного наличных долларов, - рассказала в соцсетях Наталья, жительница Улан-Удэ, отдыхающая с мужем на Пхукете.

Она отметила, что обратная дата вылета в Улан-Удэ - 14 марта и пока они не сильно нервничают. Но уже перешли в режим экономии.

- Отель и завтраки оплачены, наедаемся по-максимуму и потихоньку собираем в сумку еду с "шведского стола", этим и питаемся весь день, в рестораны по вечерам практически перестали ходить, экономим деньги, - сообщила она.

Между тем для бурятских туристов, которые должны вылетать в Улан-Удэ 7 марта, гораздо сложнее - из отелей их уже попросили. Кто-то сидит в аэропорту, в кто-то переехал в более дешевые отели. В надежде дождаться  либо вывозного рейса, либо подсадки на иностранные лайнеры, летящие с пересадками в Россию. Впрочем, некоторые туристы, имеющие наличную валюту,  не спешат возвращаться на Родину. Предпочитая переждать сложные времена на берегу Сиамского залива.    

фото: "Номер один".


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