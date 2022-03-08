Общество 08.03.2022 в 10:33

Десантник из Бурятии отбил семь атак во время спецоперации на Украине

О героизме Дениса Шишова рассказали в Минобороны России
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Десантник из Бурятии отбил семь атак во время спецоперации на Украине
Полковник Денис Шишов - командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Как рассказали в Минобороны РФ, 25 февраля он получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки.

- Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развертывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов, - сообщили в министерстве.

Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.

Справка:

Родился в 1981 году.

В 1998 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище. В 2003 году окончил училище.

После окончания училища был распределён 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый ордена Кутузова полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. 

Окончил Общевойсковую орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённую, орденов Суворова и Жукова академию имени М. В. Фрунзе Вооружённых Сил РФ.

С 2015 г. по 2017 г. командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым Краснознамённым ордена Кутузова полком.

В 2017 году был назначен на должность заместителя командира 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября.

С 2020 года командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Фото: Минобороны РФ

Теги
спецоперация

Все новости

Десантник из Бурятии отбил семь атак во время спецоперации на Украине
08.03.2022 в 10:33
Спикер Хурала поздравил женщин Бурятии с 8 марта
08.03.2022 в 07:55
Инопланетяне в бурятской степи
08.03.2022 в 07:00
Автозапчасти в Улан-Удэ подорожали на 30%
07.03.2022 в 17:32
В Забайкалье местные СМИ сообщили о нападении пяти собак на ребенка
07.03.2022 в 16:51
В Бурятии отменили все ограничения по посадке в театрах и кинотеатрах
07.03.2022 в 16:40
В Улан-Удэ 8 марта для женщин будут бесплатно работать музеи
07.03.2022 в 16:22
Бурятские туристы остались в Тайланде без денег
07.03.2022 в 14:15
В Бурятии хирурги прооперировали пенсионера с оторванным ухом
07.03.2022 в 14:09
Глава Бурятии с супругой встретились с митрополитом Иосифом
07.03.2022 в 10:26
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Спикер Хурала поздравил женщин Бурятии с 8 марта
Дорогие женщины!
08.03.2022 в 07:55
Инопланетяне в бурятской степи
Художник из Гусиноозерска «заселил» республику фантастическими тварями  
08.03.2022 в 07:00
Бурятские туристы остались в Тайланде без денег
Карты Visa и Mastercard банков, попавших под западные санкции, перестали работать за границей
07.03.2022 в 14:15
В Бурятии хирурги прооперировали пенсионера с оторванным ухом
На голову 62-летнего жителя упало бревно, стоял вопрос об ампутации
07.03.2022 в 14:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru