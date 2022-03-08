Десантник из Бурятии отбил семь атак во время спецоперации на Украине

Полковник Денис Шишов - командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Как рассказали в Минобороны РФ, 25 февраля он получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки.- Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развертывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов, - сообщили в министерстве.Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.Справка:Родился в 1981 году.В 1998 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище. В 2003 году окончил училище.После окончания училища был распределён 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый ордена Кутузова полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.Окончил Общевойсковую орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённую, орденов Суворова и Жукова академию имени М. В. Фрунзе Вооружённых Сил РФ.С 2015 г. по 2017 г. командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым Краснознамённым ордена Кутузова полком.В 2017 году был назначен на должность заместителя командира 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября.С 2020 года командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.Фото: Минобороны РФ