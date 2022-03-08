Роспотребнадзор Бурятии к 8 марта выпустил «инструкцию для мужчин»

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, как правильно выбрать парфюмерно-косметическую продукцию.1. Изучите внешний вид упаковки товара.Упаковка товара не должна вызывать подозрений. Прежде всего, она должна быть аккуратной (например, если это картон, то он должен быть качественным), шрифты на упаковке должны быть четкими и читаемыми, при этом буквы, залитые тоном (красителем) не должны размазываться. Если продукт упакован в целлофановую пленку, то она также должна выглядеть аккуратно.Вместе с тем упаковка выполняет не только эстетическую функцию. Она сохраняет продукт до непосредственного контакта с потребителем, а также доносит важную информацию о продукте.2. Изучите информацию, нанесенную на потребительскую упаковку.Информация должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно происхождения, свойства, состава, способа применения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность парфюмерно-косметической продукции, и не мог ошибочно принять данную продукцию за другую, близкую к ней по внешнему виду упаковки и (или) органолептическим показателям.В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребителю должна быть своевременно предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре, обеспечивающая возможность его правильного выбора.Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать следующую информацию:- наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции;- назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из наименования продукции, а косметика, предназначенная для детей, должна иметь соответствующую информацию в маркировке;- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);- страна происхождения парфюмерно-косметической продукции (если страна, где расположено производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя);- наименование и местонахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства - члена ТС;- номинальное количество продукции в потребительской таре (объем, и (или) масса, и (или) штуки);- срок годности.- описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;- особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том числе информация о предупреждениях;- номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции;- сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции;- список ингредиентов, который может быть представлен либо на русском языке, либо в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.Также допускается буквами латинского алфавита указывать наименование изготовителя, местонахождение изготовителя и название продукции, название линии (серии), единицы измерения объема (ml, L) или массы (g, kg). Страна происхождения парфюмерно-косметической продукции приводится на русском языке.Отсутствие указанной информации ставит под сомнение происхождение товара, его качество и безопасность.3. Уточните о наличии у продавца документов, подтверждающих качество товара.Парфюмерно-косметическая продукция должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», который устанавливает требования к продукции (ее составу, физико-химическим, микробиологическим, токсикологическим показателям, содержанию токсичных элементов и др.) в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно ее назначения и безопасности.Только соответствующая требованиям регламента продукция может быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.Соответствие качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции требованиям регламента подтверждается, в том числе, свидетельством о государственной регистрации такой продукции (например, парфюмерно-косметической продукции для химического окрашивания, осветления, мелирования, химической завивки и распрямления волос, отбеливания (осветления) кожи, искусственного загара, косметики для татуажа, детской косметики, пилингов и др.).4. Проверьте легальность парфюмерии с помощью специального приложения.Напоминаем, что в целях соблюдения прав потребителей и пресечения распространения в Российской Федерации контрафактной и фальсифицированной парфюмерной продукции с 1 октября 2020 года Правительством Российской Федерации введена обязательная маркировка духов и туалетной воды.С 1 октября 2020 года участникам оборота парфюмерной продукции следует сообщать в Национальную систему цифровой маркировки ЧЕСТНЫЙ ЗНАК обо всех операциях с товаром: производстве, импорте, приемке, продаже. С этой же даты запрещено продавать немаркированные товары, произведенные после 1 октября 2020 года.Действия потребителя при отсутствии маркировки духов и парфюмерной продукцииЧтобы узнать, прослеживается ли товар в системе маркировки, необходимо установить на мобильное устройство приложение «Честный ЗНАК» и с его помощью отсканировать код маркировки товара. Данное действие позволяет покупателю самостоятельно удостовериться в легальности происхождения товара, а также получить данные как о самом товаре, так и о его производителе.На упаковке духов обязательно должна быть размещена маркировка «Честный знак». Это специальный квадратный Data Matrix код, который можно проверить с помощью мобильного приложения. Оно доступно для скачивания в App Store и Google Play. С его помощью каждый потребитель сможет убедиться в легальности продукта, узнать его реальные дату производства и срок годности.Если при проверке через приложение «Честный ЗНАК» выявлена ошибка кода, информация о товаре отсутствует, либо товар не соответствует описанию в приложении, то потребитель вправе сообщить о таком нарушении в единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК» через приложение или в территориальный орган Роспотребнадзора.5. Ознакомьтесь с потребительскими свойствами товара до его приобретения.Если вы приобретаете парфюмерию или косметику непосредственно у продавца в магазине (не онлайн), по возможности ознакомьтесь с основными свойствами, характеризующими выбранный товар до того, как совершите покупку.По правилам продажи покупателю должна быть предоставлена такая возможность. Ознакомьтесь с запахом духов, одеколона или туалетной воды, а также иной парфюмерной продукцией с использованием для этого бумажных листков, лакмусовых бумажек, пропитанных душистой жидкостью, образцов, предоставляемых изготовителями товаров, и другими доступными способами, а также с иными свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже товаров.Однако при использовании, например, косметических тестеров, расположенных в торговых залах магазинов, следует учесть, что нанесение косметического средства из тестера, например, на глаза или губы может быть не безопасно. Поэтому для того, чтобы определить, как будет выглядеть на коже то или иное средство декоративной косметики, достаточно нанести образец на тыльную сторону ладони, использовав при этом одноразовые ватный диск, палочку или салфетку.По возможности выбирайте парфюмерную продукцию с особой осмотрительностью в отношении её потребительских свойств, поскольку право на обмен товара на парфюмерно-косметические изделия не распространяется.6. Осмотрите сам флакон.Это вы сможете сделать уже только после приобретения товара. При продаже товара в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной лентой покупателю должно быть предложено проверить содержимое упаковки путем снятия целлофана или фирменной ленты. При этом учтите, что аэрозольная упаковка проверяется продавцом в присутствии покупателя. Как правило, только что распакованный флакон парфюма, снабженный пульверизатором, первые два «пшика» выдает холостыми, без своего содержимого.7. Выбирайте места покупки сознательно.Во избежание рисков, связанных с причинением вреда своему здоровью, финансам и настроению, не приобретайте парфюмерно-косметическую продукцию у случайных лиц, уличных торговцев, а также вне стационарных мест торговли или в павильонах, где до покупателя не доведены достоверные сведения об организации (продавце), адресе и режиме работы.8. Контролируйте продавца, совершая покупку дистанционно.Продавец или уполномоченное им лицо вправе ознакомить потребителя, заключившего договор розничной купли-продажи дистанционным способом продажи товара, с приобретаемым товаром до его передачи потребителю. Однако, в любом случае, приобретая товар дистанционным способом (например, через Интернет), потребитель (после получения продавцом сообщения потребителя о намерении заключить договор розничной купли-продажи) должен получить от продавца подтверждение заключения такого договора на условиях оферты, содержащей все существенные условия договора.При дистанционном способе продажи товара продавец предоставляет потребителю полную и достоверную информацию, характеризующую предлагаемый товар.Кроме того, на сегодняшний день законодательством Российской Федерации в области защиты прав потребителей прямо установлена обязанность продавца указывать полное фирменное наименование организации (если это юридическое лицо), фамилию, имя, отчество (если это индивидуальный предприниматель), а также основной государственный регистрационный номер, адрес и место нахождения, адрес электронной почты и (или) номер телефона.Фото: pixabay.com