В Бурятии за сутки шесть человек умерли от ковида

По оперативным данным медицинских организаций Республики Бурятия на 08.00 08.03.2022 в стационарах получают лечение 772 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 404. За предыдущие сутки госпитализировано 46 пациентов.В отделениях реанимации находится 86 пациентов (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1163 койки: занято – 772, свободно – 391 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,4 %.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4563 человека.Выздоровели от COVID-19 – 101963 (+103) человека, дополнительно снято с наблюдения - 235.В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1368 человек, всего с нарастающим итогом проведено 2156820 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 08.03.2022 зарегистрировано 129 248 (+631) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 45% (57826) приходится на жителей Улан-Удэ.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 580 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2898 (+6) человек (в возрасте до 65 лет - 1 человек старше 65 лет – 5 человек).На 08.03.2022 всего первично привито 496 194 человек (68,9 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 469 430 человек (65,2 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 145 500 человек, завершили 130 040 человек.На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 145 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 361 940 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.Фото: pixabay.com