Жители Бурятии массово сдают заграничные путевки

Многие жители Бурятии вынуждены отложить отдых за границей до лучших времен. Кто-то решил сдать выкупленные туры из-за резкого скачка курса валют, а кто-то находится в режиме ожидания открытия границ для самолетов. Прямой рейс в Пхукет уже отменили, но туроператоры возлагают надежды на Монголию и Китай.Как рассказывают представители турфирм, улан-удэнцы возвращают путевки в Египет, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Если за ранее купленные путевки доплачивать не нужно, то отдых за границей в любом случае обойдется дорого, и не все готовы потратить такие суммы.- Неделю мертвая тишина! Обычно в марте улан-удэнцы традиционно покупают туры в Турцию и Египет. Сегодня Египет стоит 80 000 на человека на 9 - 10 дней, но никто не знает, что будет завтра, - рассказала менеджер TUI Марина.При этом те, кто решил отказаться от поездки вообще, потеряли в деньгах.- Да, улан-удэнцы сдают туры, но в основном это происходит из-за роста курса валют, потому что с собой просто не могут взять столько денег. Многие заранее купили путевки в Египет, Турцию и ОАЭ, но сейчас понимают, что не смогут финансово потянуть отдых, – сообщил директор турфирмы «Антур Аэро» Сергей Балдаев.В турфирме «Билеттур» рассказали, что большинство туристов не смогли попасть на отдых из-за закрытого воздушного пространства, сейчас они находятся в режиме ожидания.- По России у нас никаких изменений нет, ничего не отменяется. Те туры, что отменились из-за закрытия границ и аэропортов, пока что находятся в режиме ожидания. Если ситуация улучшится, то они могут быть перенесены на апрель или май, – сообщила Марина Мазур, менеджер организации турпродаж.Специалисты отмечают, что пока рано делать какие-то выводы и сами надеются на стабилизацию ситуации.Для объективности картины при выяснении стоимости путевок мы везде задавали одни и те же параметры: отправка в начале июня, 7 ночей на двоих, пятизвездочный отель, программа «все включено».Самым доступным направлением туроператоры называют Египет. Но «доступное» — понятие относительное: если вы в последний раз летали в Хургаду за 50 тысяч на двоих, то сейчас вас ждет неприятный сюрприз: цены стартуют от 124 тыс. рублей.Путевки в Шри-Ланку и Вьетнам продают от 100 тыс. рублей с человека. Поездка в Тунис обойдется в 103 тыс. рублей минимум. Цены на недельный отдых на двоих в ОАЭ (Аджман) в четырехзвездочном отеле стартуют от 248 тыс. рублей. Если покупать путевку в Турцию прямо сейчас, то можно успеть уложиться в 148 тыс. рублей. За эти деньги вы сможете пожить неделю в отеле города Сиде в 150 метрах от моря.Традиционно Таиланд – самое популярное направление для бурятских туристов. Но из-за санкций Улан-Удэ остался без прямых рейсов в эту теплую страну.До 30 апреля не будет летать S7 в Бангкок и на Пхукет из Владивостока, на Пхукет из Иркутска, в Бангкок, Краби и на Пхукет из Новосибирска и из Улан-Удэ на Пхукет, сообщили в авиакомпании.Конечно, есть варианты улететь и из Москвы. Поездка на неделю в Таиланд (мы смотрели вылет на 20 марта, потому что летом в стране начинается сезон дождей и солнце вы не увидите) в четырехзвездочный отель обойдется вам в 150 тыс. рублей. Из питания вас ждут только завтраки.Но с Таиландом не все так просто: ехать на неделю - неразумно, говорят эксперты. Условия въезда настолько сложны, что подходят только для тех, кто собирается в стране зимовать или едет хотя бы на месяц.- Дело в том, что российским туристам отказывают в медицинской помощи по полису, она будет доступна только за наличный расчет, — говорит турагент Елена. — Поэтому на себя такую ответственность — отправлять в Таиланд своих туристов — я не возьму».Интересно, что санкции США и Евросоюза почти не задели аэропорт Улан-Удэ. Кроме отмены прямого рейса в Пхукет, остальные направления по-прежнему в строю.- Если Пхукет у нас слетел по понятным причинам, то Омск – это временно. Компания Red Wings проводит ремобилизацию - перестановки со своими воздушными судами, - рассказал «Номер один» директор аэропорта Дмитрий Гармаев.На фоне закрытых западных границ в столице Бурятии всплеск интереса к самой близкой заграничной столице (вспоминаем старую поговорку: «Курица не птица, Монголия не заграница»).- У нас ажиотаж на Улан-Батор, люди в очереди стоят! Причем летят и наши люди, и жители Монголии. Мы с 15 марта открываем вторую частоту, рейсы будут по вторникам и субботам, - добавил директор аэропорта.Что касается цены, то билет в Улан-Батор стоит 20 тыс. рублей в одну сторону. Интересно, что в марте жителей Бурятии, возможно, ждет новое направление в Азию.- Мы ждем открытия Китая. Планируем Пекин, Маньчжурию, Хайлар, Хух-Хото со второй половины марта. У нас были исторические слоты «Улан-Удэ – Пекин» и «Улан-Удэ - Маньчжурия» два раза в неделю, - сообщил Дмитрий Гармаев.Что касается внутренних рейсов, то рейсы в Москву остаются самым популярными. У жителей Бурятии пользуются популярностью также Санкт-Петербург и Сочи. Судя по всему, глядя на рост валюты и остальные неутешительные экономические прогнозы, улан-удэнцы станут чаще путешествовать не только по стране, но и внутри своей республики.Фото: «Номер один»