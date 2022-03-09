Общество 09.03.2022 в 08:25

В Бурятии передали штормовое предупреждение

Ухудшение погоды ожидается с сегодняшнего дня
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии передали штормовое предупреждение
По информации синоптиков, днем 9 марта и ночью 10 марта в Бурятии ожидается усиление ветра местами до 24 м/c, метели, мокрый снег. По северной половине республики местами сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, с последующим похолоданием на 8 и более градусов. На дорогах ожидается гололедица, снежные накаты и заносы.

Фото: pixabay.com
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