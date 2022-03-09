В Бурятии передали штормовое предупреждение

По информации синоптиков, днем 9 марта и ночью 10 марта в Бурятии ожидается усиление ветра местами до 24 м/c, метели, мокрый снег. По северной половине республики местами сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, с последующим похолоданием на 8 и более градусов. На дорогах ожидается гололедица, снежные накаты и заносы.Фото: pixabay.com