Общество 09.03.2022 в 09:49

Прощай, ковид, скучать не будем

﻿Вот и закончилась эпоха локдаунов
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Текст: Газета
Прощай, ковид, скучать не будем

Коронавирус принял почти что безобидное обличие и стал совсем не страшным. На память ковид нам оставил маски на лицах и страсть к дезинфекции. Все остальные ограничения власти Бурятии решили отменить.



«Смягчение мер связано с особенностью заболевания штаммом омикрон, которое в большинстве случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно», - говорил на прошлой неделе главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. - Но при этом сохраняется масочный режим в закрытых помещениях - в местах массового пребывания людей… Также сохранится усиленный режим дезинфекции в организациях, предприятиях, учреждениях».

Еще год назад – грозный противник,  держащий в страхе весь мир, сегодня – обычное ОРВИ. Кажется, что про него уже и вовсе почти забыли. Мало кто теперь ежедневно следит за сводками заболевших, как это было в 2020 году. И китайца, съевшего летучую мышь, уже совсем перестали ненавидеть.

Главное теперь – быть осторожнее с экзотической едой. Если вдруг где-нибудь в Таиланде увидите экзотического жука – лучше не пробуйте его на вкус. А то мало ли.
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