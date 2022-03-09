Прощай, ковид, скучать не будем

Коронавирус принял почти что безобидное обличие и стал совсем не страшным. На память ковид нам оставил маски на лицах и страсть к дезинфекции. Все остальные ограничения власти Бурятии решили отменить.

«Смягчение мер связано с особенностью заболевания штаммом омикрон, которое в большинстве случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно», - говорил на прошлой неделе главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. - Но при этом сохраняется масочный режим в закрытых помещениях - в местах массового пребывания людей… Также сохранится усиленный режим дезинфекции в организациях, предприятиях, учреждениях».Еще год назад – грозный противник, держащий в страхе весь мир, сегодня – обычное ОРВИ. Кажется, что про него уже и вовсе почти забыли. Мало кто теперь ежедневно следит за сводками заболевших, как это было в 2020 году. И китайца, съевшего летучую мышь, уже совсем перестали ненавидеть.Главное теперь – быть осторожнее с экзотической едой. Если вдруг где-нибудь в Таиланде увидите экзотического жука – лучше не пробуйте его на вкус. А то мало ли.