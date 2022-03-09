В Бурятии начались проблемы с японскими автомобилями

«Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», - сообщили в компании Тойота.В Улан-Удэ на авторынке на улице Приречная, где реализуют в основном автомобили этой марки, сообщили, что поток беспробежных машин из Японии уменьшился с началом событий на Украине. Это связано с проблемами логистики. Уже приступившие на рынок Улан-Удэ иномарки подорожали примерно на 30% в связи с ростом стоимости госпошлины, которая считается по курсу евро. Он подорожал с 89 рублей в середине февраля до 140 рублей сегодня.- Часть продавцов сняла машины с продажи, поскольку полагает, что они ещё подорожают, - сообщают на автомобильном рынке.Напомним, что другие популярные в Бурятии марки - Honda и Mazda - также прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в Россию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на японскую деловую газету Nikkei. Также обсуждается и уход с рынка России и продукции автоконцерна Nissan.Фото: «Номер один»