Общество 09.03.2022 в 10:11

В Бурятии начались проблемы с японскими автомобилями

Новые машины не везут, а уже ввезенные подорожали примерно на треть
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии начались проблемы с японскими автомобилями
«Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», - сообщили в компании Тойота.

В Улан-Удэ на авторынке на улице Приречная, где реализуют в основном автомобили этой марки, сообщили, что поток беспробежных машин из Японии уменьшился с началом событий на Украине. Это связано с проблемами логистики. Уже приступившие на рынок Улан-Удэ иномарки подорожали примерно на 30% в связи с ростом стоимости госпошлины, которая считается по курсу евро. Он подорожал с 89 рублей в середине февраля до 140 рублей сегодня.

- Часть продавцов сняла машины с продажи, поскольку полагает, что они ещё подорожают, - сообщают на автомобильном рынке.

Напомним, что другие популярные в Бурятии марки - Honda и Mazda - также прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в Россию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на японскую деловую газету Nikkei. Также обсуждается и уход с рынка России и продукции автоконцерна Nissan.

Фото: «Номер один»
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