В Бурятии число смертей от ковида перевалило за 2900

По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 9 марта в республике зарегистрировано 129760 (+512) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 119 случаев меньше, чем сутками ранее.В стационарах получают лечение 780 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 485. За предыдущие сутки госпитализировано 35 пациентов.В отделениях реанимации находится 88 пациентов (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3632 человека.Всего выздоровели от COVID-19 – 102071 (+108) человек.За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека (все старше 65 лет), общее число смертей достигло 2901.Фото: pixabay.com