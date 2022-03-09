Общество 09.03.2022 в 10:47
Оскорбил — ответишь в суде
Можно ли привлечь к административной ответственности за обзывательства?
Текст: Газета
«Можно ли привлечь к административной ответственности за обзывательства через голосовую почту (сообщение записал)?»
Без подписи.
— За оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, предусмотрена административная ответственность (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ). Если же оскорбления стали общедоступными и для других граждан, в том числе с применением информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» тогда возможна уже ответственность по ч. 2 вышеназванной статьи. С заявлением о привлечении к административной ответственности следует обращаться в прокуратуру.
Без подписи.
— За оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, предусмотрена административная ответственность (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ). Если же оскорбления стали общедоступными и для других граждан, в том числе с применением информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» тогда возможна уже ответственность по ч. 2 вышеназванной статьи. С заявлением о привлечении к административной ответственности следует обращаться в прокуратуру.
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