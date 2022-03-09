В Бурятию прибыли участники Байкальской мили

- Сегодня гостеприимная Бурятия встречает участников гранд-тура, которые прибыли сюда в рамках фестиваля скорости «Байкальская миля». В этом году у нас несколько видов техники прибыли на электроходу, на газобаллонном оборудовании, и в дальнейшем эта тенденция будет продолжаться. Примечательно, что некоторые виды техники разработаны у нас (в России) студентами Московского Политеха из отечественных компонентов. Этот фестиваль скорости мы планируем и дальше развивать, поскольку он направлен на эколого-ориентированный транспорт, - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.





Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в этом году в фестивале «Байкальская миля 2022» примут участие 94 пилота и более 500 участников команд. На лед выйдут порядка 70 единиц гоночной техники, представляющие самые разные гоночные дисциплины – ралли, мотокросс, шоссейно-кольцевые гонки, дрифт, драг-рейсинг и другие.







Основная дисциплина фестиваля – прохождение дистанции на скорость. Заезды состоятся на трех специально оборудованных трассах длиной 1 и 1/8 «Байкальской мили» – 1642 м, что равно максимальной глубине озера Байкал. Также пройдут парные заезды (драг-рейсинг) на дистанции 200 м. Ежегодно на фестивале устанавливаются новые рекорды скорости, и новые пилоты вписывают свои имена в историю «Байкальской мили».







9 марта в Улан-Удэ прибыли участники фестиваля скорости на льду «Байкальская миля 2022». Мероприятие пройдет с 9 по 13 марта на льду Байкала в селе Максимиха.«Байкальская миля - одно из основных событийных мероприятий для Бурятии в зимней период. Его цель - популяризация и развитие российского авто- и мотоспорта, привлечение внимания общественности к экологическим проблемам региона, пропаганда активного образа жизни и продвижение событийно - рекреационных ресурсов зимнего Байкала», - сообщили в пресс-службе правительства.Торжественное открытие фестиваля «Байкальская миля-2022» состоится 12 марта.Фото: пресс-служба правительства Бурятии