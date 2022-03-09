Общество 09.03.2022 в 11:31
В Улан-Удэ резко подорожало такси
Горожане в бешенстве из-за роста стоимости услуг
Текст: Нина Павлова
Утром 9 марта жителей Улан-Удэ, пользующихся услугами такси, ждал неприятный сюрприз - стоимость услуг одного из сервисов выросла на десятки рублей.
В социальных сетях идет активное обсуждение сложившейся ситуации. Так, одной из пассажирок водитель такси заявил, что цены выросли, якобы, из-за гололеда. Другие уверены, что стоимость поднялась из-за праздничных дней. Третьи же советуют непонятливым горожанам "включить мозги".
"Я в субботу с Саян в Сотниково за 320 уезжала. Сегодня мне выставили счет в 380 рублей. Еще и ехать не хотят"- поделилась с "Номер один" горожанка Ольга.
В социальных сетях идет активное обсуждение сложившейся ситуации. Так, одной из пассажирок водитель такси заявил, что цены выросли, якобы, из-за гололеда. Другие уверены, что стоимость поднялась из-за праздничных дней. Третьи же советуют непонятливым горожанам "включить мозги".
"Может стоит включить мозги??? Цены на запчасти контрактные выросли так же как и валюта ибо всё покупается за доллары"
"Цены на запчасти посмотрите , на расходники потом поймете почему цены выросли"
"Люди вы как думаете , такси на воде едет ? И покушать и семью кормить"
"Потому что возмущаться меньше надо, а вообще, цены на всё выросли, таксисту что то надо кушать, ремонтировать машину и тд"
- комментируют пользователи.