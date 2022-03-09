Общество 09.03.2022 в 11:31

В Улан-Удэ резко подорожало такси

Горожане в бешенстве из-за роста стоимости услуг
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ резко подорожало такси
Утром 9 марта жителей Улан-Удэ, пользующихся услугами такси, ждал неприятный сюрприз - стоимость услуг одного из сервисов выросла на десятки рублей.

"Я в субботу с Саян в Сотниково за 320 уезжала. Сегодня мне выставили счет в 380 рублей. Еще и ехать не хотят"

- поделилась с "Номер один" горожанка Ольга.

 В социальных сетях идет активное обсуждение сложившейся ситуации. Так, одной из пассажирок водитель такси заявил, что цены выросли, якобы, из-за гололеда. Другие уверены, что стоимость поднялась из-за праздничных дней. Третьи же советуют непонятливым горожанам "включить мозги".

"Может стоит включить мозги??? Цены на запчасти контрактные выросли так же как и валюта ибо всё покупается за доллары"

"Цены на запчасти посмотрите , на расходники потом поймете почему цены выросли"

"Люди вы как думаете , такси на воде едет ? И покушать и семью кормить"

"Потому что возмущаться меньше надо, а вообще, цены на всё выросли, таксисту что то надо кушать, ремонтировать машину и тд"

- комментируют пользователи.

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с 9 по 15 марта

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