В Улан-Удэ резко подорожало такси

"Я в субботу с Саян в Сотниково за 320 уезжала. Сегодня мне выставили счет в 380 рублей. Еще и ехать не хотят"

"Может стоит включить мозги??? Цены на запчасти контрактные выросли так же как и валюта ибо всё покупается за доллары"

"Цены на запчасти посмотрите , на расходники потом поймете почему цены выросли"



"Люди вы как думаете , такси на воде едет ? И покушать и семью кормить"

"Потому что возмущаться меньше надо, а вообще, цены на всё выросли, таксисту что то надо кушать, ремонтировать машину и тд"



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