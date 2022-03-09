Жители Бурятии могут совершать покупки на Ozon в прежнем режиме

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, вся инфраструктура, сервисы и IT-системы Ozon продолжают стабильно работать. Главным приоритетом интернет-магазина остается всесторонняя поддержка покупателей, продавцов и бизнес-партнеров.Маркетплейс работает в прежнем режиме. Спрос на товары некоторых категорий повышен, но у площадки есть запасы на центральных и региональных складах. Ozon также мониторит цены на площадке и пресекает необоснованные повышения цен на социально значимые товары.Транзакции на платформе происходят без каких-либо сбоев. Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa/Mastercard, выпущенными российскими банками. Также есть карты МИР и другие платежные инструменты.Логистическая инфраструктура Ozon продолжает работать без перебоев, доставляя более миллиона посылок с товарами широкого ассортимента ежедневно. Для перевозок внутри страны Ozon использует наземный транспорт, который сейчас работает без перебоев как внутри регионов, так и на дальних расстояниях.Также интернет-магазин старается поддержать предпринимателей. В частности, были добавлены дополнительные дни выплат и отменена оплата за размещение на своих складах до 30 июня наиболее востребованных товаров – это товары повседневного спроса, товары для детей и животных, электроника, товары для сада и огорода и другие. Поставки принимаются в любом количестве. Таким образом, силами продавцов региональные склады наполнятся популярным ассортиментом, а площадка обеспечит быструю доставку до покупателей в любой части страны.Для продавцов, которые торгуют со своего склада, Ozon смягчил правила выполнения заказов.