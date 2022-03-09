В 2021 году в Улан-Удэ ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных домов

«Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда в 2024 году на территории Российской Федерации должен быть обеспечен показатель ввода жилья в объеме 120,0 млн кв.м., показатель по Улан-Удэ на указанный период составляет 1,2 млн кв.м. жилья» - сообщили в Комитете по строительству.

В столице Бурятии за прошедший год ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных домов – это 73,2 тысячи кв.м, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Всего плановое значение по вводу жилья на 2021 год составило 190,5 тыс кв.м., план был перевыполнен – всего введено в эксплуатацию 191,4 тыс кв.м, включая многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство.В этом году в городе показатель ввода жилья в эксплуатацию установлен в объеме 171,9 тысяч кв.м. Планируется ввод в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов – горожане получат 3 343 квартиры.Напомним, в феврале в Улан-Удэ был запущен домостроительный комбинат, который производит за одну смену один этаж двухподъездного 16-этажного дома из 60 панелей. Уже началась застройка нового жилого комплекса «Мегаполис» - в течение 10 лет в юго-восточном направлении будут сданы шесть новых жилых кварталов – это порядка 1 млн квадратных метров.