Общество 09.03.2022 в 11:59

В 2021 году в Улан-Удэ ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных домов

Общая площадь жилья составила 73,2 тысячи кв.м.
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Текст: Нина Павлова
В 2021 году в Улан-Удэ ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных домов
ulan-ude-info.ru
В столице Бурятии за прошедший год ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных домов – это 73,2 тысячи кв.м, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Всего плановое значение по вводу жилья на 2021 год составило 190,5 тыс кв.м., план был перевыполнен – всего введено в эксплуатацию 191,4 тыс кв.м, включая многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство.

«Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда в 2024 году на территории Российской Федерации должен быть обеспечен показатель ввода жилья в объеме 120,0 млн кв.м., показатель по Улан-Удэ на указанный период составляет 1,2 млн кв.м. жилья»

- сообщили в Комитете по строительству.
В этом году в городе показатель ввода жилья в эксплуатацию установлен в объеме 171,9 тысяч кв.м. Планируется ввод в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов – горожане получат 3 343 квартиры.

Напомним, в феврале в Улан-Удэ был запущен домостроительный комбинат, который производит за одну смену один этаж двухподъездного 16-этажного дома из 60 панелей. Уже началась застройка нового жилого комплекса «Мегаполис» - в течение 10 лет в юго-восточном направлении будут сданы шесть новых жилых кварталов – это порядка 1 млн квадратных метров.
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