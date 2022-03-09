Общество 09.03.2022 в 14:21
В Улан-Удэ скоропостижно скончалась молодой врач
Дарья Набокова работала в поликлинике №2
Текст: Константин Воронов
Минздрав Бурятии и коллектив городской поликлиники №2 Улан-Удэ выразили соболезнования в связи со смертью молодого врача-терапевта Дарьи Набоковой.
Дарья Набокова родилась в Улан-Удэ в 1996 году. В 2019 году закончила БГУ по специальности «Лечебное дело». Трудовую деятельность начала в должности врача-терапевта 3-го терапевтического отделения поликлиники №2. В 2020 году замещала должность заведующего отделения.
«За время работы Дарья Владимировна зарекомендовала себя, как хороший специалист, грамотный руководитель, проявила высшие организаторские способности. В ее работе был порядок. Столкнувшись с тяжёлой болезнью, Дарья Владимировна, не опускала руки и боролось до конца. Она всегда была приветливой, улыбалась, приходила на помощь, могла выслушать и поддержать. Коллеги Дарью Владимировну очень любили, ценили и уважали. Это тяжелая потеря для всех нас…», - говорится в сообщении поликлиники.
Фото: городской поликлиники №2
Дарья Набокова родилась в Улан-Удэ в 1996 году. В 2019 году закончила БГУ по специальности «Лечебное дело». Трудовую деятельность начала в должности врача-терапевта 3-го терапевтического отделения поликлиники №2. В 2020 году замещала должность заведующего отделения.
«За время работы Дарья Владимировна зарекомендовала себя, как хороший специалист, грамотный руководитель, проявила высшие организаторские способности. В ее работе был порядок. Столкнувшись с тяжёлой болезнью, Дарья Владимировна, не опускала руки и боролось до конца. Она всегда была приветливой, улыбалась, приходила на помощь, могла выслушать и поддержать. Коллеги Дарью Владимировну очень любили, ценили и уважали. Это тяжелая потеря для всех нас…», - говорится в сообщении поликлиники.
Фото: городской поликлиники №2