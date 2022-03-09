В Бурятии дорожники усилили патрулирование федеральных трасс

«В период непогоды мобилизована 81 единица спецтехники: комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, тракторы, малая механизация для локальной очистки и патрульные машины» - сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.

Подрядные организации, задействованные в работах по содержанию федеральных автодорог Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией переведены в режим повышенной готовности. Напомним, 9-10 марта в Бурятии ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами до 24 м/с, метель, мокрый снег.Как добавили в ведомстве, за ситуацией на дорогах круглосуточно следит диспетчерская служба Управления федеральных автодорог «Южный Байкал». Её дежурные координируют работу подрядных организаций с помощью системы ГЛОНАСС, 42 видеокамер и 40 метеопостов.