Общество 09.03.2022 в 16:35
Фура с гуманитарной помощью из Бурятии прибыла в Ростовскую область
Бизнесмены и товаропроизводители собрали 15 тонн товаров первой необходимости и продовольствия
Текст: Нина Павлова
15 тонн товаров первой необходимости и продовольствия собрали представители бизнеса и товаропроизводители Бурятии для беженцев из ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в Ростовской области.
Сегодня грузовик встретили в месте назначения. Об этом рассказал зампред Евгений Луковников.
«Благодарим наши крупные торговые компании «Титан», «Абсолют», «Барис», а также АО «Бурятхлебпром», ООО «КФ «Амта», ООО «Бурятмяспром» за оперативность и отзывчивость. Наши предприятия отгрузили товары на общую сумму около 2 миллионов рублей», - отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.
Как отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, помощь в организации перевозки осуществила компания «Транс логистик».
Сегодня грузовик встретили в месте назначения. Об этом рассказал зампред Евгений Луковников.
Так, для беженцев из Донецка и Луганска отправили продукты, детское питание, средства гигиены, в том числе для детей, бытовую химию – всего более 100 наименований продовольственных и непродовольственных товаров.
«Мы в кратчайшие сроки смогли найти фуру. Отслеживали передвижение, держали связь с водителем. Все прошло хорошо»- прокомментировал зампред правительства Евгений Луковников.
«Благодарим наши крупные торговые компании «Титан», «Абсолют», «Барис», а также АО «Бурятхлебпром», ООО «КФ «Амта», ООО «Бурятмяспром» за оперативность и отзывчивость. Наши предприятия отгрузили товары на общую сумму около 2 миллионов рублей», - отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.
Как отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, помощь в организации перевозки осуществила компания «Транс логистик».
«Хотелось бы поблагодарить за помощь в организации перевозки товаров ООО «Транс логистик», компания оперативно откликнулись на призыв о помощи. В наше непростое время это ценно»- отметил Александр Гоге.
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