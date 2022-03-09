Фура с гуманитарной помощью из Бурятии прибыла в Ростовскую область

«Мы в кратчайшие сроки смогли найти фуру. Отслеживали передвижение, держали связь с водителем. Все прошло хорошо» - прокомментировал зампред правительства Евгений Луковников.

«Хотелось бы поблагодарить за помощь в организации перевозки товаров ООО «Транс логистик», компания оперативно откликнулись на призыв о помощи. В наше непростое время это ценно» - отметил Александр Гоге.

15 тонн товаров первой необходимости и продовольствия собрали представители бизнеса и товаропроизводители Бурятии для беженцев из ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в Ростовской области.Сегодня грузовик встретили в месте назначения. Об этом рассказал зампред Евгений Луковников.Так, для беженцев из Донецка и Луганска отправили продукты, детское питание, средства гигиены, в том числе для детей, бытовую химию – всего более 100 наименований продовольственных и непродовольственных товаров.«Благодарим наши крупные торговые компании «Титан», «Абсолют», «Барис», а также АО «Бурятхлебпром», ООО «КФ «Амта», ООО «Бурятмяспром» за оперативность и отзывчивость. Наши предприятия отгрузили товары на общую сумму около 2 миллионов рублей», - отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Как отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, помощь в организации перевозки осуществила компания «Транс логистик».