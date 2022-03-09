Общество 09.03.2022 в 18:41

Жители Бурятии «потеряли» ТВ-программу

В телевизорах исчез Телегид

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Текст: Лариса Ситник
Жители Бурятии «потеряли» ТВ-программу

Жители республики сообщают, что несколько дней назад у них пропал Телегид - путеводитель по текущим и будущим трансляциям телепередач. С этой проблемой столкнулись пользователи цифрового ТВ.

Телегид включает в себя телепрограмму и короткий анонс передач. Его главная положительная сторона - доступность. Программа показывается на телеэкране, и получить информацию можно в любой момент.

Наши читатели сообщают, что Телегид исчез на всех 20 каналах. При этом телепрограмма пропала только на цифровом ТВ, у зрителей кабельного ТВ ничего не изменилось. Предполагается, что отменить Телегид решили сами телеканалы. 


Фото: "Номер один"

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