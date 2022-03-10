Общество 10.03.2022 в 08:55

В Бурятии опровергли слухи об отмене авиарейсов из Улан-Удэ в Монголию

Однако из-за западных санкций перспективы рейса пока не ясны
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии опровергли слухи об отмене авиарейсов из Улан-Удэ в Монголию
Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев развеял циркулирующие в Улан-Удэ слухи о закрытии воздушного сообщения Бурятии с Монголией.

- Никаких отмен компания Hunnu Air не давала, сейчас мы ожидаем открытия продаж на апрель, - сообщил он.

Напомним, что в 2021 году авиакомпания Hunnu Air возобновила прерванное в связи с COVID-19 регулярные полеты по маршруту Улан-Удэ - Улан-Батор. Рейс пользуется повышенным спросом у жителей Бурятии, к которым в конце февраля - начале марта присоединились туристы из Москвы и других регионов. Теперь, в связи с ограничением воздушного сообщения России с заграницей, многие летят через аэропорт «Байкал» в Монголию, а уже оттуда в Юго-Восточную Азию.

В феврале-марте, по данным «Номер один» загрузка рейсов составляла 100%, в связи с чем было решено увеличить их частоту до двух раз в неделю.

Однако сейчас встал вопрос о сохранении рейса в условиях жестких западных санкций, объявленных России. Ведь монгольская авиакомпания использует западные самолеты, а на их поставку и обслуживание в российских аэропортах лизинговыми компаниями были наложены определенные ограничения. Именно с этим обстоятельством, судя по всему, была связана отмена с 5 марта 2022 года популярного рейса Улан-Удэ - Пхукет (Таиланд).

Фото: «Номер один»
Теги
авиация Монголия

Все новости

В Бурятии опровергли слухи об отмене авиарейсов из Улан-Удэ в Монголию
10.03.2022 в 08:55
В Бурятии похоронили еще одного погибшего на Украине военного
10.03.2022 в 08:00
На чердаке в центре Улан-Удэ нашли человеческие эмбрионы
10.03.2022 в 07:45
Риелторы предрекают застой на рынке недвижимости Улан-Удэ
10.03.2022 в 06:00
Жители Бурятии «потеряли» ТВ-программу
09.03.2022 в 18:41
Заместитель командира десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ погиб на Украине
09.03.2022 в 17:33
Командир десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ стал Героем России
09.03.2022 в 17:15
Фура с гуманитарной помощью из Бурятии прибыла в Ростовскую область
09.03.2022 в 16:35
В Бурятии дорожники усилили патрулирование федеральных трасс
09.03.2022 в 16:29
Житель Бурятии зарезал бродягу, которого приютил у себя в квартире
09.03.2022 в 16:14
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
В Бурятии похоронили еще одного погибшего на Украине военного
Старший лейтенант Цырен Балданов погиб 28 февраля в боях за Волноваху
10.03.2022 в 08:00
Жители Бурятии «потеряли» ТВ-программу

В телевизорах исчез Телегид

09.03.2022 в 18:41
Заместитель командира десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ погиб на Украине
Подполковник Денис Глебов награжден орденом Мужества посмертно
09.03.2022 в 17:33
Командир десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ стал Героем России
Получив ранение, он продолжил командовать подразделениями, удерживающими переправу
09.03.2022 в 17:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru