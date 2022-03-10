Общество 10.03.2022 в 08:55
В Бурятии опровергли слухи об отмене авиарейсов из Улан-Удэ в Монголию
Однако из-за западных санкций перспективы рейса пока не ясны
Текст: Дмитрий Родионов
Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев развеял циркулирующие в Улан-Удэ слухи о закрытии воздушного сообщения Бурятии с Монголией.
- Никаких отмен компания Hunnu Air не давала, сейчас мы ожидаем открытия продаж на апрель, - сообщил он.
Напомним, что в 2021 году авиакомпания Hunnu Air возобновила прерванное в связи с COVID-19 регулярные полеты по маршруту Улан-Удэ - Улан-Батор. Рейс пользуется повышенным спросом у жителей Бурятии, к которым в конце февраля - начале марта присоединились туристы из Москвы и других регионов. Теперь, в связи с ограничением воздушного сообщения России с заграницей, многие летят через аэропорт «Байкал» в Монголию, а уже оттуда в Юго-Восточную Азию.
В феврале-марте, по данным «Номер один» загрузка рейсов составляла 100%, в связи с чем было решено увеличить их частоту до двух раз в неделю.
Однако сейчас встал вопрос о сохранении рейса в условиях жестких западных санкций, объявленных России. Ведь монгольская авиакомпания использует западные самолеты, а на их поставку и обслуживание в российских аэропортах лизинговыми компаниями были наложены определенные ограничения. Именно с этим обстоятельством, судя по всему, была связана отмена с 5 марта 2022 года популярного рейса Улан-Удэ - Пхукет (Таиланд).
Фото: «Номер один»
- Никаких отмен компания Hunnu Air не давала, сейчас мы ожидаем открытия продаж на апрель, - сообщил он.
Напомним, что в 2021 году авиакомпания Hunnu Air возобновила прерванное в связи с COVID-19 регулярные полеты по маршруту Улан-Удэ - Улан-Батор. Рейс пользуется повышенным спросом у жителей Бурятии, к которым в конце февраля - начале марта присоединились туристы из Москвы и других регионов. Теперь, в связи с ограничением воздушного сообщения России с заграницей, многие летят через аэропорт «Байкал» в Монголию, а уже оттуда в Юго-Восточную Азию.
В феврале-марте, по данным «Номер один» загрузка рейсов составляла 100%, в связи с чем было решено увеличить их частоту до двух раз в неделю.
Однако сейчас встал вопрос о сохранении рейса в условиях жестких западных санкций, объявленных России. Ведь монгольская авиакомпания использует западные самолеты, а на их поставку и обслуживание в российских аэропортах лизинговыми компаниями были наложены определенные ограничения. Именно с этим обстоятельством, судя по всему, была связана отмена с 5 марта 2022 года популярного рейса Улан-Удэ - Пхукет (Таиланд).
Фото: «Номер один»