В Бурятии заболеваемость ковидом продолжает стремительно падать

По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 10 марта в республике зарегистрировано 130101 (+341) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 171 случай меньше, чем сутками ранее.В стационарах получают лечение 703 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 417. За предыдущие сутки госпитализировано 58 пациентов.В отделениях реанимации находится 90 пациентов (из них старше 65 лет – 62), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3520 человек.Выздоровели от COVID-19 – 102199 (+128) человека.За минувшие сутки от коронавируса скончались еще 5 человек, общее число смертей достигло 2906.Фото: pixabay.com