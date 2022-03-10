Общество 10.03.2022 в 09:51

В Бурятии заболеваемость ковидом продолжает стремительно падать

За минувшие сутки зарегистрировано 341 новых больных, 5 человек умерли
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии заболеваемость ковидом продолжает стремительно падать
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 10 марта в республике зарегистрировано 130101 (+341) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 171 случай меньше, чем сутками ранее.

В стационарах получают лечение 703 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 417. За предыдущие сутки госпитализировано 58 пациентов.

В отделениях реанимации находится 90 пациентов (из них старше 65 лет – 62), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3520 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 102199 (+128) человека.

За минувшие сутки от коронавируса скончались еще 5 человек, общее число смертей достигло 2906.

Фото: pixabay.com
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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

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