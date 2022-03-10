Общество 10.03.2022 в 09:45

Жителям Бурятии предлагают проверить знания бурятского языка

12 марта в России и зарубежных странах напишут Всебурятский диктант «Эрдэм»
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Текст: Нина Павлова
Жителям Бурятии предлагают проверить знания бурятского языка
12 марта 2022 года в России и зарубежных странах напишут Всебурятский диктант «Эрдэм». Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, не зависимо от возраста, национальности и места проживания, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

За время существования Всебурятский диктант «Эрдэм» превратился в масштабное международное событие. Диктант «Эрдэм» охватывает более 20 регионов страны и 14 стран зарубежья. Это социально-значимая акция, которая не только предоставляет всем желающим возможность проверить знания бурятского языка, грамматики и пунктуации, а также развивает интерес к культуре и языку бурятского народа.

В этом году Всебурятский диктант «Эрдэм» состоится уже в седьмой раз. Участники акции пишут диктант в единый день. Текст диктанта готовится специально под акцию и остается в секрете вплоть до дня диктанта.

Акция пройдет для всех 12 марта 2022 г. В ней примут участие студенты БГУ и школьники города Улан-Удэ, которые на своих площадках напишут диктант. Все желающие в возрасте от 18 лет могут принять участие в акции в Национальной библиотеке Республики Бурятия 12 марта с 13:30 до 15:00 (по местному времени).

Региональным оператором акции является Республиканский центр по развитию бурятского языка, справки по тел.: (3012) 44-26-44, e-mail: burtub@yandex.ru.
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с 9 по 15 марта

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