Общество 10.03.2022 в 09:45
Жителям Бурятии предлагают проверить знания бурятского языка
12 марта в России и зарубежных странах напишут Всебурятский диктант «Эрдэм»
Текст: Нина Павлова
12 марта 2022 года в России и зарубежных странах напишут Всебурятский диктант «Эрдэм». Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, не зависимо от возраста, национальности и места проживания, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
За время существования Всебурятский диктант «Эрдэм» превратился в масштабное международное событие. Диктант «Эрдэм» охватывает более 20 регионов страны и 14 стран зарубежья. Это социально-значимая акция, которая не только предоставляет всем желающим возможность проверить знания бурятского языка, грамматики и пунктуации, а также развивает интерес к культуре и языку бурятского народа.
В этом году Всебурятский диктант «Эрдэм» состоится уже в седьмой раз. Участники акции пишут диктант в единый день. Текст диктанта готовится специально под акцию и остается в секрете вплоть до дня диктанта.
Акция пройдет для всех 12 марта 2022 г. В ней примут участие студенты БГУ и школьники города Улан-Удэ, которые на своих площадках напишут диктант. Все желающие в возрасте от 18 лет могут принять участие в акции в Национальной библиотеке Республики Бурятия 12 марта с 13:30 до 15:00 (по местному времени).
Региональным оператором акции является Республиканский центр по развитию бурятского языка, справки по тел.: (3012) 44-26-44, e-mail: burtub@yandex.ru.
За время существования Всебурятский диктант «Эрдэм» превратился в масштабное международное событие. Диктант «Эрдэм» охватывает более 20 регионов страны и 14 стран зарубежья. Это социально-значимая акция, которая не только предоставляет всем желающим возможность проверить знания бурятского языка, грамматики и пунктуации, а также развивает интерес к культуре и языку бурятского народа.
В этом году Всебурятский диктант «Эрдэм» состоится уже в седьмой раз. Участники акции пишут диктант в единый день. Текст диктанта готовится специально под акцию и остается в секрете вплоть до дня диктанта.
Акция пройдет для всех 12 марта 2022 г. В ней примут участие студенты БГУ и школьники города Улан-Удэ, которые на своих площадках напишут диктант. Все желающие в возрасте от 18 лет могут принять участие в акции в Национальной библиотеке Республики Бурятия 12 марта с 13:30 до 15:00 (по местному времени).
Региональным оператором акции является Республиканский центр по развитию бурятского языка, справки по тел.: (3012) 44-26-44, e-mail: burtub@yandex.ru.
Тегиязык