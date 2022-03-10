В Улан-Удэ умер бывший депутат горсовета

Общественная палата Бурятии выразила соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины бывшего депутата горсовета, председателя Общественной палаты Улан-Удэ Владимира Сажина.«Это был действительно светлый человек, с активной жизненной позицией, видный общественный деятель Бурятии и Улан-Удэ. Потеря такого чуткого и отзывчивого человека всегда ощущается очень болезненно», - говориться в сообщении ОП РБ.Владимир Сажин родился 3 июня 1954 года в селе Кырен Тункинского района. В 1973-1975 гг. прошел службу в Вооруженных силах СССР. В 1979 году окончил Бурятский государственный педагогический институт по специальности «история и обществоведение».С 1977 по 1979 гг. работал учителем истории Зун-Хурайской школы Хоринского района, а затем Кыренской школы-интерната Тункинского района. В 1979-1980 гг. - мастер по строительству отдела культуры.С 1981 по 1998 гг. - служил в органах внутренних дел. После 1998 года занимал руководящие должности в коммерческих фирмах. Состоял в КПРФ. В 2009 году был избран депутатом горсовета Улан-Удэ. Позже возглавил Общественную палату столицы Бурятии, занимался решениями проблем горожан.Фото: russianstock.ru