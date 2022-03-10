В Бурятии ограничили выдачу долларов

Банк России дал дополнительные разъяснения по ограничениям на получение гражданами наличной валюты. Человек сможет снять до 10 тысяч долларов валюты в каждом банке, где у него был открыт валютный счет или вклад. При этом если у человека несколько валютных счетов в одном банке, он сможет получить с них только до 10 тысяч долларов. Об этом 9 марта со ссылкой на регулятора сообщили РИА Новости.Между тем после 8 марта в Бурятии очереди в офисах банков исчезли.- Все, кто хотел, уже в основном переоформили свои вклады до 21% в рублях и 8% в валюте или снял деньги с депозитов, - сообщил представитель одного из банков, работающих в Бурятии. - Сейчас обстановка спокойная.Тем временем в соцсетях сообщается, что среднее время ожидания на снятие наличных долларов составляет около недели.Фото: «Номер один»