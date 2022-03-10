Глава Бурятии призвал быстрее покупать квартиры с ипотекой по старым ставкам

Как сообщили сегодня на заседании республиканского штаба по обеспечению стабильного функционированию отраслей экономики в условиях санкций, до 25 марта у вкладчиков Сбербанка есть возможность взять кредиты по старым ипотечным ставкам.- Речь идёт о ранее одобренных банком кредитах, однако заключить договор с продавцами жилья и оформить кредитный договор необходимо до 25 марта, - сообщил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.Глава Бурятии Алексей Цыденов эту новость воспринял позитивно и предложил жителям республики с уже одобренными кредитами быстрее принимать решение.- У жителей Бурятии есть ещё 10 дней, чтобы успеть выбрать по ипотеке квартиры по старым ставкам, - отметил глава Бурятии. По его словам, это позволит снизить навес непроданные квартир на рынке, а гражданам воспользоваться ипотеками по ставкам, которые новым заемщикам обойдутся уже гораздо дороже.Фото: pixabay.com