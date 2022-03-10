Общество 10.03.2022 в 11:08

Жители Улан-Удэ активизировались в сборе помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Ресурсный центр добровольчества "ДоброДом" отправит помощь в ближайшее время
A- A+
Текст: Эльвира Долговых
Жители Улан-Удэ активизировались в сборе помощи для беженцев из ДНР и ЛНР
vk.com/dobrodom03
Ресурсный центр добровольчества "ДоброДом" объявил акцию по сбору гуманитарной помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В основном принимают товары первой необходимости - детское питание, каши, подгузники, средства гигиены.

Акция по сбору гуманитарной помощи началась 22 февраля. И сначала не имела большого успеха. Однако уже на этой неделе горожане активизировались.

«Сначала было не очень много людей. На этой неделе активизировались, начали активно приносить помощь»

- рассказала "Номер один" Олеся, сотрудница РЦД "ДоброДом".
По словам девушки, горожане в основном хотят одеть беженцев, но вещи в "ДоброДоме" не принимают из-за проблем с перевозкой.
Фура с гуманитарной помощью из Бурятии прибыла в Ростовскую область
09.03.2022 в 16:35


«Поэтому мы принимаем сухое детское питание, смеси, каши, пюре, соки, канцелярские принадлежности. Товары для ухода за детьми и пожилыми и средства гигиены. В основном приносят подгузники, детские смеси, пюрешки, шампуни, зубные пасты»

- поделилась Олеся.

Известно, что пока сбор гуманитарной помощи открыт на постоянной основе. Первый груз отправится в Ростов уже в ближайшие дни.

Напомним, 15 тонн товаров первой необходимости и продовольствия собрали представители бизнеса и товаропроизводители Бурятии для беженцев из ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в Ростовской области. 9 марта грузовик встретили в месте назначения. 

Что требуется?
- Сухое детское питание (для детей от 0 до 3 лет);
- Детское питание (смеси, каши, пюре, соки);
- Канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки);
 - Товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пеленки);
- Товары по уходу за лежачими пожилым людям (подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки);
- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста/щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки).

Просим тех, кто имеет возможность и желание помочь, звонить по номеру 37-95-29 или приносить гуманитарную помощь в РЦД «ДоброДом» (ул. Бабушкина,14а, часы работы - пн-пт с 8:30 до 17:30)


Теги
беженцы

Все новости

В Улан-Удэ коммунальщики повторно очистили ул. Ленина от растаявшего снега
10.03.2022 в 11:25
Фермерам Бурятии разрешили строить дома на своих участках
10.03.2022 в 11:22
Заочное банкротство
10.03.2022 в 11:19
Жители Улан-Удэ активизировались в сборе помощи для беженцев из ДНР и ЛНР
10.03.2022 в 11:08
Глава Бурятии призвал быстрее покупать квартиры с ипотекой по старым ставкам
10.03.2022 в 11:07
В Бурятии ограничили выдачу долларов
10.03.2022 в 10:52
В Улан-Удэ умер бывший депутат горсовета
10.03.2022 в 10:28
В Улан-Удэ будут судить водителя, насмерть задавившего мальчика
10.03.2022 в 10:07
В Бурятии заболеваемость ковидом продолжает стремительно падать
10.03.2022 в 09:51
Жителям Бурятии предлагают проверить знания бурятского языка
10.03.2022 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
В Улан-Удэ коммунальщики повторно очистили ул. Ленина от растаявшего снега
На месте работали 11 уборщиков территорий
10.03.2022 в 11:25
Фермерам Бурятии разрешили строить дома на своих участках
Сейчас многие фермеры вынуждены жить на большом расстоянии от собственных хозяйств
10.03.2022 в 11:22
Заочное банкротство
Могут ли человека признать банкротом без его ведома?
10.03.2022 в 11:19
Глава Бурятии призвал быстрее покупать квартиры с ипотекой по старым ставкам
Для принятия решения у заемщиков осталось две недели
10.03.2022 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru