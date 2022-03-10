Жители Улан-Удэ активизировались в сборе помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

«Сначала было не очень много людей. На этой неделе активизировались, начали активно приносить помощь» - рассказала "Номер один" Олеся, сотрудница РЦД "ДоброДом".

«Поэтому мы принимаем сухое детское питание, смеси, каши, пюре, соки, канцелярские принадлежности. Товары для ухода за детьми и пожилыми и средства гигиены. В основном приносят подгузники, детские смеси, пюрешки, шампуни, зубные пасты» - поделилась Олеся.

Ресурсный центр добровольчества "ДоброДом" объявил акцию по сбору гуманитарной помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В основном принимают товары первой необходимости - детское питание, каши, подгузники, средства гигиены.Акция по сбору гуманитарной помощи началась 22 февраля. И сначала не имела большого успеха. Однако уже на этой неделе горожане активизировались.По словам девушки, горожане в основном хотят одеть беженцев, но вещи в "ДоброДоме" не принимают из-за проблем с перевозкой.Известно, что пока сбор гуманитарной помощи открыт на постоянной основе. Первый груз отправится в Ростов уже в ближайшие дни.Напомним, 15 тонн товаров первой необходимости и продовольствия собрали представители бизнеса и товаропроизводители Бурятии для беженцев из ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в Ростовской области. 9 марта грузовик встретили в месте назначения.

Что требуется?

- Сухое детское питание (для детей от 0 до 3 лет);

- Детское питание (смеси, каши, пюре, соки);

- Канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки);

- Товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пеленки);

- Товары по уходу за лежачими пожилым людям (подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки);

- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста/щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки).



Просим тех, кто имеет возможность и желание помочь, звонить по номеру 37-95-29 или приносить гуманитарную помощь в РЦД «ДоброДом» (ул. Бабушкина,14а, часы работы - пн-пт с 8:30 до 17:30)