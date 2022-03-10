Общество 10.03.2022 в 11:19

Заочное банкротство

Могут ли человека признать банкротом без его ведома?
A- A+
Текст: Газета
Заочное банкротство
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Такое возможно. Как предусмотрено ст. 224 АПК РФ, с заявлением о признании должника банкротом в Арбитражный суд по адресу должника вправе обратиться помимо должника также кредиторы и иные заинтересованные лица. Если должник будет надлежащим образом уведомлен, то есть ему будут направлены копии всех необходимых документов, но он их не получит, суд может начать процедуру и вправе признать.
Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ коммунальщики повторно очистили ул. Ленина от растаявшего снега
10.03.2022 в 11:25
Фермерам Бурятии разрешили строить дома на своих участках
10.03.2022 в 11:22
Заочное банкротство
10.03.2022 в 11:19
Жители Улан-Удэ активизировались в сборе помощи для беженцев из ДНР и ЛНР
10.03.2022 в 11:08
Глава Бурятии призвал быстрее покупать квартиры с ипотекой по старым ставкам
10.03.2022 в 11:07
В Бурятии ограничили выдачу долларов
10.03.2022 в 10:52
В Улан-Удэ умер бывший депутат горсовета
10.03.2022 в 10:28
В Улан-Удэ будут судить водителя, насмерть задавившего мальчика
10.03.2022 в 10:07
В Бурятии заболеваемость ковидом продолжает стремительно падать
10.03.2022 в 09:51
Жителям Бурятии предлагают проверить знания бурятского языка
10.03.2022 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
В Улан-Удэ коммунальщики повторно очистили ул. Ленина от растаявшего снега
На месте работали 11 уборщиков территорий
10.03.2022 в 11:25
Фермерам Бурятии разрешили строить дома на своих участках
Сейчас многие фермеры вынуждены жить на большом расстоянии от собственных хозяйств
10.03.2022 в 11:22
Жители Улан-Удэ активизировались в сборе помощи для беженцев из ДНР и ЛНР
Ресурсный центр добровольчества "ДоброДом" отправит помощь в ближайшее время
10.03.2022 в 11:08
Глава Бурятии призвал быстрее покупать квартиры с ипотекой по старым ставкам
Для принятия решения у заемщиков осталось две недели
10.03.2022 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru