Заочное банкротство

— Такое возможно. Как предусмотрено ст. 224 АПК РФ, с заявлением о признании должника банкротом в Арбитражный суд по адресу должника вправе обратиться помимо должника также кредиторы и иные заинтересованные лица. Если должник будет надлежащим образом уведомлен, то есть ему будут направлены копии всех необходимых документов, но он их не получит, суд может начать процедуру и вправе признать.